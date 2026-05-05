Un nuevo hecho violento sacudió este martes a los habitantes de la colonia Centroamérica, en San Pedro Sula.

Un tiroteo a plena luz del día dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, en un episodio que vuelve a poner en evidencia la persistente inseguridad en la zona.

De acuerdo con información preliminar brindada por testigos, el ataque ocurrió en las afueras de una pulpería del sector, sitio donde las víctimas —dedicadas al comercio de productos lácteos— realizaban sus actividades cotidianas. Sin mediar palabra, varios individuos armados llegaron al lugar y abrieron fuego de forma directa contra los dos hombres, provocando una escena de pánico entre vecinos y transeúntes.

La víctima mortal fue identificada como Nahin José Fernández Perdomo, cuya muerte ha causado profunda consternación entre familiares y conocidos. Según se conoció, Fernández Perdomo deja en la orfandad a un menor de edad y a su esposa en estado de embarazo, lo que agrava aún más el impacto social de este crimen.

El herido, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue auxiliado por personas que se encontraban en las cercanías y posteriormente trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta ahora se reporten capturas vinculadas al caso. La escena fue rápidamente asegurada por elementos de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para preservar evidencias y facilitar el trabajo de los equipos de investigación.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con los protocolos legales correspondientes. Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han iniciado las diligencias para esclarecer el móvil del crimen, el cual aún permanece bajo incertidumbre.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la creciente ola de violencia, señalando que este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más frecuente. Algunos incluso indicaron que los disparos se escucharon a varias cuadras de distancia, generando temor generalizado.

Las autoridades han reiterado su compromiso de dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia; sin embargo, la población exige respuestas más contundentes y acciones efectivas para frenar la criminalidad que continúa afectando a diversas comunidades de la ciudad.

Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos registrados recientemente en la región, lo que mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad y a la ciudadanía en general.