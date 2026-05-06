miércoles, mayo 6, 2026
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ENEE: los usuarios deberán cancelar su recibo en un periodo máximo de 15 días

Redacción Gerencial
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció una reducción en el plazo para el pago de la factura del servicio eléctrico, medida que entró en vigor en mayo de 2026.

De acuerdo con la estatal, los usuarios ahora deberán cancelar su recibo en un periodo máximo de 15 días a partir de la fecha de entrega indicada en la factura. La institución explicó que este ajuste busca optimizar los procesos de facturación y recaudación, además de asegurar la continuidad del servicio en los hogares hondureños.

La ENEE también exhortó a los abonados a mantenerse al día con sus pagos, advirtiendo que el incumplimiento podría generar recargos adicionales o incluso la suspensión del suministro eléctrico.

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