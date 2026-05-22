Emboscada mortal deja cinco policías fallecidos en operativo antidrogas en Omoa

Cinco agentes de la Policía Nacional perdieron la vida tras un violento enfrentamiento con presuntos integrantes del denominado “Cartel del Mencho” en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

Entre las víctimas mortales figuran el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Mackley Aguilar Benavides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes integraban un equipo de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

De acuerdo con informes preliminares, los uniformados realizaban un allanamiento orientado a capturar a un supuesto líder del narcotráfico cuando fueron emboscados por integrantes de la estructura criminal, presuntamente conformada por ciudadanos guatemaltecos y mexicanos.

Las autoridades señalaron que durante el intercambio de disparos también habrían fallecido varios civiles, aunque este extremo aún está bajo investigación debido a que los supuestos narcotraficantes retiraron los cuerpos y los trasladaron hacia una zona montañosa con la intención de incinerarlos.

Wilber Mayes Ríos, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, confirmó que tras el ataque la vivienda quedó abandonada y no encontraron los cuerpos de los policías en el lugar. Asimismo, indicó que la organización criminal estaría vinculada al “Cartel del Mencho”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, expresó que la estructura criminal impidió que los agentes recibieran apoyo de refuerzos durante el operativo.

Luego del hecho, la Policía Nacional desplegó varios equipos en Corinto y zonas fronterizas para localizar a los responsables y reforzar la seguridad. Además, se cerró temporalmente el paso fronterizo entre Honduras y Guatemala, mientras la población permanecía en estado de alerta y numerosos comercios suspendieron actividades por temor a nuevos enfrentamientos.