Farioli rescata a Marathón y deja abierta la final ante Motagua

El primer capítulo de la gran final del torneo Clausura terminó empatado 1-1 entre Marathón y Motagua en un estadio Morazán repleto de aficionados que vivieron un duelo intenso y cerrado de principio a fin.

Durante la primera mitad, el conjunto capitalino mostró mayor iniciativa ofensiva y generó las ocasiones más peligrosas del encuentro. Rubilio Castillo avisó temprano con un cabezazo que pasó cerca del arco defendido por Luis Ortiz, mientras que el panameño Jorge Serrano y Jefryn Macías también estuvieron cerca de abrir el marcador tras un error en salida de Jonathan Rougier.

Antes del descanso, nuevamente Rubilio Castillo generó peligro con una espectacular chilena que pasó muy cerca del marco verdolaga, en un primer tiempo donde los sampedranos se mostraron cautelosos pese a jugar en casa.

En la etapa complementaria, las opciones claras continuaron siendo escasas hasta que al minuto 75 el árbitro sancionó penal tras revisión del FVS por una falta de Damin Ramírez sobre Jefryn Macías. El brasileño Klebber de Oliveira convirtió desde los once pasos para adelantar a Motagua.

Cuando parecía que los azules se llevaban la victoria del Morazán, apareció el argentino Brian Farioli, quien con un potente remate de zurda desde fuera del área marcó el empate definitivo 1-1 y dejó abierta la serie para el partido de vuelta que se disputará este domingo en el estadio Nacional “Chelato Uclés”.