Fiscalía profundiza caso de fraude en el BCH y procesa a más implicado

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público amplió las investigaciones sobre el millonario desfalco registrado en el Banco Central de Honduras (BCH) y presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exfuncionarios de la institución, por su presunta responsabilidad en la pérdida de más de 88 millones de lempiras.

La nueva acción penal, interpuesta ante los tribunales con jurisdicción nacional en materia de corrupción y criminalidad organizada en San Pedro Sula, surge a partir de las investigaciones derivadas del proceso que concluyó con la condena de la exfiscal Francia Sofía Medina, señalada por la extracción ilegal de fondos de las bóvedas del banco estatal.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que las pesquisas revelaron posibles omisiones en los procedimientos de custodia, entrega y devolución de evidencias, lo que habría facilitado la comisión del fraude. Por ello, los acusados enfrentan cargos por presunta malversación imprudente.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron capturas en distintas zonas del país, incluyendo San Pedro Sula y Choluteca, mientras que algunos funcionarios activos del BCH han manifestado su intención de presentarse voluntariamente ante la justicia. El Ministerio Público también confirmó que aún existen personas pendientes de localización y que uno de los investigados permanece fuera del territorio nacional.

Por su parte, la abogada Ela Cueva, representante legal de varios de los imputados, aseguró que velará por el respeto de las garantías procesales de sus clientes y recordó que todos mantienen el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Con esta ampliación del caso, la Fiscalía busca establecer si además de la responsabilidad atribuida a Francia Sofía Medina, existieron fallas administrativas y negligencias de otros funcionarios que contribuyeron al perjuicio económico sufrido por el Banco Central de Honduras. Las audiencias iniciales de los acusados se desarrollarán en los próximos días.