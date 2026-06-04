Gobierno apuesta por modernizar la ENEE y rechaza su venta.

El presidente Nasry Asfura aseguró que su administración no tiene previsto privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sino impulsar un proceso de recuperación financiera y modernización para fortalecer el servicio que recibe la población hondureña.

Durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo, celebrado en San Pedro Sula, el mandatario explicó que uno de los principales objetivos de su gobierno es rescatar a la estatal eléctrica, afectada por pérdidas económicas acumuladas durante varios años.

Asfura indicó que el Ejecutivo trabaja en una nueva legislación para la ENEE que será discutida próximamente en el Congreso Nacional, por lo que pidió el respaldo de los diputados para aprobar las reformas necesarias.

El gobernante sostuvo que las pérdidas de la empresa limitan la capacidad del Estado para invertir en sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura, turismo y programas sociales, por lo que considera urgente mejorar la eficiencia operativa de la institución.

Entre las medidas anunciadas destacan la rehabilitación de circuitos con altos niveles de pérdidas, el fortalecimiento de las líneas de distribución y transmisión, la instalación de transformadores pendientes y la modernización de los sistemas de medición y control.

Asimismo, señaló que el sector privado continuará desarrollando proyectos energéticos propios, mientras la ENEE concentrará sus esfuerzos en garantizar un servicio más estable y eficiente para los usuarios.

En otro tema, Asfura manifestó que sigue evaluando el desempeño de los integrantes de su gabinete y advirtió que quienes no compartan la visión y el ritmo de trabajo de su administración no continuarán formando parte del gobierno, aunque evitó adelantar posibles cambios.