Honduras fortalece alianza estratégica con EE. UU. en materia de seguridad

La histórica cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos mantiene a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) como una de las principales plataformas operativas de la región. Desde sus instalaciones en Palmerola, donde permanecen destacados alrededor de 400 militares estadounidenses junto a personal civil especializado, se desarrollan misiones de apoyo, asistencia humanitaria, respuesta a desastres y fortalecimiento de las capacidades de los países aliados.

Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia, esta relación bilateral ha tomado un nuevo impulso. Recientemente, el mandatario sostuvo una reunión con el senador republicano Bernie Moreno, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad regional, el combate al crimen organizado y la migración.

Este acercamiento ocurre en el marco del denominado «Escudo de las Américas», una iniciativa promovida por Washington para coordinar acciones de inteligencia, entrenamientos y operaciones conjuntas entre los países del Sistema de Integración Centroamericana, excluyendo a Nicaragua debido a sus vínculos con China y Rusia.

Mientras otras naciones de la región aportan infraestructura o mecanismos de cooperación específicos, Honduras destaca por albergar la única presencia militar permanente de Estados Unidos en Centroamérica, reforzando su papel como socio estratégico en los esfuerzos regionales por enfrentar las amenazas que afectan la estabilidad hemisférica.