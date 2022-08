Miles de personas siguen en contra de esta película

El que me conoce sabe que tiendo a ser discreto y que no es común que me exprese por este medio. Pero creo que es pertinente en esta ocasión compartirles esto para que esten al pendiente.

Nos gusta disfrutar en familia ocasionalmente de una buena película o serie. Comparto con mi hija y nos gusta ver juntos muñequitos, superhéroes, dinosaurios y otras cosas mas.

Mi hija esta viendo una serie animada de dinosaurios de Netflix Jurassic World Camp Cretaceous. Esta serie esta en el área de niños. Ya mi hija había visto las primeras 4 temporadas y yo había visto varios capitulos con ella y me parecia muy buena.

Hoy estabamos en familia en la sala y mi hija esta viendo la serie de los dinosarios que recientemente comenzó la quinta temporada. Los protagonistas de esta serie son jóvenes adolescentes. Me percato que en una escena entre dos de las chicas protagonistas hay una mirada entre ellas media extraña. Pero no pasa nada. Luego en otra escena una de estas chicas esta con un chico y le comienza a confezar que siente algo mas que una amistad por la otra chica.

Mi esposa y yo nos miramos y no podiamos creer que en una serie animada de niños estuvieran hablando de esto. Es increíble que quieran enseñar o normalizar esto. CARAMBA esto es una serie para niños porque desean por todos los medios adoctrinar a nuestros hijos. Tratando de normalizar conductas que a nuestros hijos lo que pueden es traer confusión a sus vidas. Adulto haga con su vida lo que desee. Pero deje a los niños.

Es lamentable y me incluyo que muchas ocasiones dejamos a nuestros hijos que se entretengan viendo muñequitos y no nos fijamos como algunos malintencionados desean corromper la inocencia de nuestros pequeños. Padre que me lees te recomiendo que estes mas al pendiente de lo que ven tus hijos. Ya que vienen por tus hijos, porque saben que son el futuro. Defiende a tus hijos de toda esta propaganda. Puedes hacer mas por tus hijos.