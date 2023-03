Chelito Martínez protagoniza conmovedor momento al llegar a Estados Unidos con Marathón

Francisco el Chelito Martínez vive un auténtico sueño en vida con el Marathón, viajó a Estados Unidos por primera vez, esto luego de debutar en primera división, ahora se reencontró con su hermana a la cual no veía hace años y tuvo un sentido momento donde toda la plantilla fue testigo.

El equipo Verdolaga viajó a New Orleans para un amistoso contra Olimpia y en el aeropuerto alguien esperaba al afamado volante.

Se trata de Karla Martínez, hermana del Chelito a quien no miraba desde 2018 y con quien compartió un tierno abrazo de reencuentro. La familiar el jugador del Marathón se emocionó al ver a su hermano como alguien totalmente diferente, triunfando en Liga Nacional.



Francisco confesó que es muy cercano a Karla y que ella siempre lo estuvo apoyando. Además, revela que su hermana vive en otro estado en Estados Unidos, pero aprovechará para poder verlo, aunque sea poco tiempo.

Ya tenemos cinco años de no vernos. Tengo unas ganas de verla y abrazarla. Se siente muy feliz, está emocionada. Bueno desde que yo jugaba en Liga Mayor y Segunda División andaba atrás de mí, siempre me apoyaba, era mi fan.



Siempre caminaba gritándome y hoy que está el viaje a Estados Unidos se siente muy feliz, mis logros son los logros de ella, somos una familia muy unida», dijo en entrevista con Grupo OPSA. El Chelito Martínez jugará por primera vez en el extranjero y lo hará en un clásico especial contra Olimpia el domingo (26.03.2023) a las 5:00 pm.