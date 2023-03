Ronaldihno: «Me gustaría mucho que Messi pudiera acabar su carrera en el Barça»

Ronaldinho se acordó de Leo Messi en Málaga.Le preguntaron por el futuro del argentino en la gala inaugural del ‘Marca Sport Weekend’ y no se mordió la lengua ni mucho menos.

El icono brasileño respondió así después de alzar el galardón ‘Marca Leyenda’: «Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Me alegra ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Me gustaría verlo contento, no me importa donde sea, pero después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona me gustaría mucho que pudiera acabar su carrera allí».

Las declaraciones de Ronaldinho surgieron a la vez que las dudas del PSG. Leo Messi finaliza contrato en la capital francesa dentro de tres meses y todavía no ha escrito su firma en el acuerdo de renovación.

Además, Joan Laporta hizo crecer la ilusión de forma exponencial en una entrevista para ‘The business and money behind sports’: «Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón, es parte de nuestro escudo. Es el mejor jugador de la historia y ha sido el más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto».

Y la cosa no queda aquí. Leo Messi se sinceró en el documental de la FIFA ‘El hombre más feliz del mundo’ sobre Ronaldinho: «Me llamó para el lado donde estaban todos en el vestuario y había justo un lugar vacío y él me hizo sentar allí. Ronaldinho me decía que me sintiera tranquilo y relajado, que solo pensara en jugar».