Fiscales no logran acuerdo y el paro de labores se mantiene

Los fiscales del Ministerio Público se mostraron divididos este lunes de cara a una reunión convocada por las autoridades del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General, en la que no lograron un acuerdo.

Los fiscales fueron citados a la Secretaría de Seguridad, y trascendió que un grupo de fiscales que no representan, al parecer a la Asociación de Fiscales, habrían estado en la reunión en la que no se llegó a un acuerdo.

Los representantes de la Asociación de Fiscales estaban molestos porque no los dejaron entrar a la reunión.

La fiscal Leslie Cruz, que estuvo en la reunión, aseguró que no se llegó a un acuerdo porque las autoridades “no valoraron las cuatro propuestas que ellos llevaban”.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, agradecemos a la presidencia y al Fiscal General, pero no vamos a negociar bajo los parámetros que ellos quieran”, declaró la fiscal.

Detalló que entre las cuatro propuestas que llevaban está el 15 por ciento por costo de vida y pretenden aplicarles el 10 por ciento de aumento, pero no a todos, lo cual no aceptaron.

La reunión, según dijo, fue con representantes de la Fiscalía General encabezada por Walter Menjivar y otros funcionarios.

De su lado, los representantes de la Asociación de Fiscales de Honduras informaron que no se puede hablar que no hubo acuerdo, cuando en realidad no hubo reunión.

“No hubo reunión, en teoría los representantes de los Fiscales somos nosotros, los que estamos aquí y no nos dejaron pasar, por lo tanto no se puede decir que no hubo acuerdo”, expresó Víctor Marín Paz, presidente de la Asociación de Fiscales.

Comentó que desconoce con quién se iban a reunir, pero que en la convocatoria que se les hizo se les anunciaba que era para exponer la propuesta del Poder Ejecutivo. “Entonces no sabemos si era con representantes del Fiscal General o del Ejecutivo”.

Fiscales del Ministerio Público y empleados de la Dirección de Medicina Forense llevan cerca de 50 días en protestas y recientemente decidieron paralizar sus labores exigiendo un incremento salarial.