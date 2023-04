Bases liberales rechazan idea de hacer cogobierno con el Partido Libre

Las bases del Partido Liberal se manifestaron ayer en contra de la propuesta según sus bases, solamente buscan desaparecer al PL.

La propuesta de Libre no encontró eco en la mayoría de liberales y más bien advirtieron que

acompañar al oficialismo pondría en riesgo la independencia del partido.

Algunos analistas sugieren a los liberales rechazar la propuesta de Libre y más

bien deben enfocarse en impulsar una exhaustiva reestructuración para ser

opción durante los comicios de 2025.

“Para mí, el Partido Liberal no debe dejarse inmiscuir en una discusión política

que no es vinculante para ellos, el Partido Liberal debería entablar una ruta de

reconstrucción para una próxima elección”, declaró Luis León, director del

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

La propuesta de Libre ha dejado un mal sabor de boca que aún no termina de ser

digerido en la mayoría de diputados, incluso entre la gran mayoría de

representantes del CCEPL.

Las intenciones de Libre, advierte Yuri Sabas, diputado de Choluteca, es

recuperar fuerzas en el seno del Congreso Nacional, ya que ha perdido el

acompañamiento del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“No quieren un cogobierno, lo que quieren es ajustar los votos de manera

legislativa porque el desacuerdo que tienen ellos con PSH los ha llevado a que solo

tengan 53 votos y ahora están invitando al Partido Liberal porque quieren un

ajuste de votos”, expresó Sabas.

Para otros analistas, firmar la alianza con el partido del expresidente Manuel

Zelaya causaría un daño irreversible al PL, que aún no supera la ruptura tras el

golpe de Estado de 2009 y que en las últimas elecciones apenas superó los

300,000 votos.

“El Partido Liberal tiene todas las posibilidades de ganar las próximas

elecciones, y Mel sabe eso, es por eso que él quiere involucrar su gobierno con

el Partido Liberal. Libre va en caída libre”, enfatizó el analista político Jorge

Yllescas. El oficialismo aún se mantiene en una especie de silencio electoral al no

publicar el ofrecimiento que les ha hecho a los liberales.



Un grupo de alcaldes y diputados, incluso hasta autoridades del Partido Liberal,

promueven la alianza.

Yani Rosenthal, al final es la convención la que decide,donde casi todos los alcaldes son convencionales, entonces eso les lleva a ellos a tener votos en la convención.