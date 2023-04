¡Cazzu ! Junto a Christian Nodal esperan a su primer bebé. Vídeo

La artista anunció que espera su primer hijo durante su presentación en el Movistar Arena, de Buenos Aires, Argentina, en su “Nena trampa tour”.

Cazzu en su concierto del 15 de abril de 2023 en Buenos Aires, Argentina, luciendo su panza de embarazo.

La argentina, Cazzu, y el mexicano Christian Nodal, sorprendieron a sus fanáticos cuando la cantante subió a lo más alto del escenario, se quitó un gran abrigo que llevaba encima y dejó a la vista de todos los asistentes su vientre abultado al colocarse de perfil (para que se apreciará más su estado de embarazo).

Al respecto, la futura madre vistió en su presentación con un traje de encaje ajustado color blanco combinado con arneses, el cual no dejó dudas que ambos esperan su primogénito tras un año de relación.

ASI SE ANUNCIA UN EMBARAZO, CAZZU REINApic.twitter.com/HwdsNL7a3x — feli (@nom0leste) April 16, 2023

Palabras de Cazzu

Durante el concierto aprovechó varios momentos entre sus interpretaciones para agradecer al apoyo del público y bromear sobre su estado de gestación.

«¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno…», dijo.

«Aún así yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo», manifestó.

Cazzu negó semanas atrás estar embarazada, asegurando que aún no estaba lista, sin embargo, este 15 de abril destapó su panza y terminó con las especulaciones en su natal Argentina.

Hasta el momento, el mexicano Christian Nodal no ha emitido ninguna reacción sobre la noticia.