Colectivos de Libre golpean a enfermeras del hospital de El Progreso

Un grupo, liderado por un hermano del diputado Bartolo Fuentes tiene tomado desde hace una semana el

hospital de El Progreso.

El Progreso, Yoro.

Tres enfermeras resultaron golpeadas tras un zafarrancho entre los colectivos del Partido

Libre y las profesionales de Enfermería en el hospital de El Progreso.

Un grupo liderado por José Luis Fuentes, alias “Mango Chato”, y miembro del grupo

campesino “Tierras para todo”, tiene tomadas las instalaciones del hospital progreseño desde

hace varias semanas.

José Luis Fuentes es hermano del diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes,

quien a su vez es militante del partido Libertad y Refundación.

El grupo exige la destitución del director Edgar Murcia. De acuerdo con la denuncia Alma

Urbina, presidenta de las enfermeras del hospital, la toma inició de forma pacífica hace casi un

mes, pero ahora los campesinos cerraron los portones y prácticamente secuestraron al personal

que estaba dentro.

Ante esta situación, los trabajadores comenzaron a discutir con los campesinos, quienes decían

que no soltarán los portones hasta que Edgar Murcia renuncie a su cargo.

“Nosotros solo queremos trabajar, nos sentimos solos, vulnerables, han agredido a tres

compañeras, hasta machetes les quitó la Policía”, mencionó a Hoy Mismo la enfermera.

“Sé que esto es político, es que no tiene otro nombre, es política, política sucia. Nosotros no

estamos ni en favor ni en contra, solo queremos que nos dejen trabajar”, pidió Alma Urbina.

La enfermera asegura que han estado trabajando bajo presión y miedo, luego de que los mismos

campesinos los amenazaron con traer más gente para seguir la protesta.

“Cómo es eso que un campesino está invadiendo lugar, un campesino que se dedica a labrar la

tierra, cómo es posible eso”, dijo. La toma terminó en una pelea, donde varias personas

resultaron heridas.