José Luis Moncada: “primero se va Yani del partido antes que hacer una alianza con Libre”

José Luis Moncada deja claro que “primero se va Yani del partido antes que hacer una alianza con Libre”

El dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, se ha pronunciado en cuanto a la proposición de una co-alianza gubernamental a la cual fue invitada su partido por parte del Gobierno de la República, la cual no ha sido negada ni confirmada por parte del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Rosenthal, de quien Moncada ha manifestado que “primero se va Yani antes de hacer dicha co-alianza con Libre”.



“El Partido Liberal no puede buscar una alianza con Libre, ellos sólo quieren salvar su pellejo en momentos donde el Congreso no puede controlarlos, y lo que quiere es obtener votos de diputados para poder aprobar algunos proyectos de ley, se ha aprobado a Libre en varios proyectos de Ley, según los diputados más de 200 proyectos han sido apoyados por el liberalismo porque son de interés nacional, otros se han opuesto”, comenzó Moncada.

Asimismo, agregó que Yani está realizando consultas democráticas algo que él ve incorrecto, ya que manifiesta que como máxima autoridad de los liberales, se hubiese opuesto desde un principio y no darle entrada a esta posible alianza.

“Yani está haciendo consultas democráticas, está armando grupos a favor de esta alianza, para mi si está favor de la alianza, porque si no, como presidente del partido de entrada se hubiera opuesto, pero ese discurso de que está haciendo consultas, es para prestarse a un juego que está dividiendo al Partido Libera, talvez no hay alianza pero está creando una decisión del liberalismo y eso no lo vamos a permitir”, añadió.



Moncada manifestó que Rosenthal está equivocando el camino, y está desgastándose políticamente, creando una división innecesaria cuando el trabajo de él “debería ser unir a los liberales, estructurar y organizar el partido para las nuevas contiendas”.



“Primero se va Yani de la presidencia del partido antes de hacer una alianza con Libre, la mayoría de los liberales estamos claros, y le digo de frente a él, los liberales le dieron una oportunidad porque creemos que todos merecen una segunda oportunidad, los resultados ahí están, es la peor derrota del liberalismo en toda su historia, de aquí para allá, su trabajo tuvo que haber sido organizar y estructurar el partido y no lo ha hecho”, cerró Moncada.

