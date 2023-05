Ley Tributaria no contiene incentivos para la población, diputado Umaña

Tegucigalpa – El proyecto de la Ley de Justicia Tributaria no tiene ningún incentivo para la población, criticó este miércoles el diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista cuestionó que el proyecto de Ley Tributaria no disminuirá los impuestos ni elimina la Tasa de Seguridad ni aumentará los rangos exonerados.

Señaló que nadie del gobierno ha explicado en que se utilizará la recaudación, indicando que los impuestos en el sector energético serán aplicados para la tarifa.

“Para el pueblo está ley de justicia tributaria no tiene ningún incentivo. No disminuye impuestos, no se elimina la tristemente célebre tasa de seguridad, no aumenta los rangos exonerados y en fin nadie explica en qué se utilizará lo recaudado a excepción del sector energético donde los impuestos serán aplicados en teoría a la tarifa”, posteó Umaña.

Actualmente, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria se encuentra en el Congreso Nacional en la que una comisión de dictamen liderado por el vicepresidente Hugo Noé Pino se encarga de socializarla con varios sectores del país.