Carlos Zelaya: No es cierto, decreto del CAF no fue remitido para su sanción al ejecutivo

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, aclaró que aún no se ha remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción, el decreto de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La versión de Zelaya sobre el polémico decreto del CAF, trae certidumbre al interior del Congreso Nacional, sobre todo porque aclaro que el acta de adhesión al CAF debe ser ratificado y por ello ahora se está llegando a consensos.

“Porque el presidente del Legislativo, Luis Redondo, no ha dicho que se ha mandado a sanción el decreto del CAF y eso no es cierto que él lo haya dicho porque no se ha mandado, pero que se mandara hasta que tengamos acuerdo para aprobar el acta”, detalló Zelaya.

Agregó que el acta de adhesión al CAF debe ser ratificada y que es lo primordial que en este momento tiene el Congreso Nacional en su agenda legislativa.

Se le preguntó cuál es el verdadero impasse, para ratificar el acta, a lo que Zelaya respondió: “Se debe a una situación que pasa, porque los diputados liberales no quieren ratificar tras un impasse que hubo en la última sesión legislativa”.

“Ese impasse –detalló– pasa por la molestia de los diputados liberales tras los señalamientos que, en el propio pleno del Legislativo, hiciera el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en la última sesión legislativa”.

“Y lo que les molestó fue la posición del director del SAR de exponer los nombres de los diputados que habían votado a favor de unos decretos en el pasado”, describió Zelaya.