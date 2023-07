PSH y PN DICEN NO A LA RATIFICACIÓN DE LA CAF

Uno de los principales opositores es el Partido Salvador de Honduras (PSH), en donde afirman que se mantienen con la postura de no ratificar el acta porque esta relación podría ser perjudicial para endeudar el país con más millones que supuestamente no se manejan.

“El Partido Salvador de Honduras ha dicho no vamos a apoyar esto, no vamos a ratificar esa acta y esperamos que se respete a la voluntad, que no se hagan esas artimañas en el pasado han servido para cambiar votos”, indicó la diputa Suyapa Figueroa del PSH

Honduras no está capacitada para endeudarse, ya que hasta el momento no los seductores de Salud y Educación, van de mal en peor, un endeudamiento más sería matar al país.

Partido Nacional, tambien dice no al CAF

Por otra parte, el Partido Nacional, también exigen el no a la ratificación del acta, fijan su postura. Se estima que en Congreso Nacional se llegue a un acuerdo y sobre el cual conveniente sería que Honduras se relacione con este banco que se supone es una de las instituciones que presta con las tasas de intereses más alta a otros.