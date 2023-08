los mensajes de David Argeñal, hijo del pastor Misael Argeñal, antes de fallecer

Mensajes de fe y esperanza posteó en su cuenta de redes sociales, David Jonathan Argeñal Rosa, hijo mayor del

reconocido pastor Misael Argeñal, días previos a su sensible fallecimiento, que deja consternados a sus familiares y conocidos.

David murió el sábado -19 de agosto- y la noticia de su deceso fue confirmada

por su propio padre y líder religioso.

Fue a través de su cuenta de Facebook, que David Argeñal dejó una serie de mensajes, donde demostró en sus últimos días sus principios de fervor y fe.

“Dios sabe lo que da. Dios sabe lo que quita. Dios sabe lo que hace”, fue de sus

últimos posteos que David Argeñal realizó en sus redes sociales. Este fue

posteado el pasado -11 de agosto-.

Cinco días después, el pasado -16 de agosto- realizó una penúltima publicación donde nuevamente hacía alusión a Dios y la fortaleza que había traído a su vida pese a las circunstancias: “Nunca me voy a olvidar, de como Dios me abrazó cuando se me caía el mundo”.

Un día después, publicó su último mensaje en redes sociales, lo que se podría entender como una manera de afrontar un posible tratamiento médico al que Argeñal se sometía, aunque dicha información no ha sido confirmada.

“El proceso no es para rendirse, es para crecer”, fue el sentido mensaje que

publicó solo horas antes de la noticia de su fallecimiento.

De momento, se desconocen detalles de cómo ocurrió su sensible fallecimiento, pero de manera preliminar se maneja que fue tras un padecimiento médico, pues poco antes de su deceso algunas personas pedían oración por él y su pronta recuperación.