Ni Nasralla, ni Iroska podran ser candidatos a la presidencia.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, argumentó que no sometió a votación del pleno la renuncia del designado presidencial, Salvador Nasralla, quien pretendía que “nosotros violentáramos la Constitución”.

Redondo destacó que los designados presidenciales, al ser parte de la fórmula presidencial, tienen una condición de “disponibles” para asumir la presidencia en caso de ausencia de la titular.

“Si el designado presidencial considera que se le han violentado los derechos, puede acudir a la Sala de lo Constitucional”, argumentó.

El diputado-presidente, expuso que esta disponibilidad implica que los designados representan la titularidad del cargo presidencial en ausencia de la Presidenta. Además, mencionó el reciente viaje de Nasralla a Chile en representación del pueblo hondureño como una muestra de su participación en funciones.

El respeto a la Constitución prevalece sobre la ambición personal de cualquier autoridad, y destacó la importancia de evitar cualquier acción que contravenga los mandatos constitucionales.

“Estoy –justificó– protegiendo a los congresistas de un posible delito, pues no tiene sentido que la ley aplique para los demás y no se aplique a Nasralla, porque no le conviene”.

Por ende, enfatizó que ninguna propuesta que vaya en contra de la Constitución puede ser sometida a votación en el Congreso Nacional, y señaló que la propuesta de Nasralla afecta a la unidad de la planilla presidencial, lo que tendría implicaciones en la reelección.

Por lo tanto, insistió que está protegiendo a los congresistas de posibles acciones que podrían constituir un delito.

“El presidente y los tres designados presidenciales –acotó– no pueden renunciar a un cargo de elección popular salvo por razones justificadas, pero Salvador Nasralla, quiere renunciar para ser candidato a la presidencia, lo que es una reelección inconstitucional”.

“Pero además, no se ha dicho, que al igual que los hijos de la Presidenta, por parentesco de consanguinidad y por ejemplo la esposa de Carlos Zelaya por parentesco de afinidad no puede postularse a cargo de elección popular en los comicios del 2025”, argumentó.

“Y eso también abarca, a la diputada Iroska Elvir, esposa de Salvador Nasralla, porque no puede postularse, porque está inhabilitada y ella lo sabe que no va a poder postularse”.

“Y si se postula lo que va a ocurrir es que no le van a permitir participar, y no porque lo digo yo, es que ya lo dice la ley y por tanto Iroshka no va a poder participar porque la Constitución la inhabilita”, enfatizó Redondo.

Agregó que el propio Salvador Nasralla, lo sabe porque es un comunicador extraordinario, pero él sabe que al tomar el papel de víctima para engañar al pueblo hondureño, lo que busca es empatía.