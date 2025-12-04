Liberales piden cautela mientras el escrutinio presidencial da un nuevo giro a favor de Asfura

Tegucigalpa, 4 de diciembre de 2025 — La madrugada de este jueves volvió a sacudir el panorama electoral hondureño. El escrutinio presidencial, que en cuestión de horas ha mostrado variaciones significativas, colocó nuevamente a Nasry “Tito” Asfura en el primer lugar de la contienda, provocando una oleada de reacciones entre dirigentes liberales que llaman a la calma y a la vigilancia ante la estrecha diferencia.

El proceso de conteo, que continúa en etapa preliminar, ha sido escenario de constantes cambios desde la noche del 30 de noviembre. En los primeros cortes divulgados, el aspirante del Partido Nacional se posicionó a la cabeza, consolidando una tendencia favorable durante el lunes 1 de diciembre mientras se procesaban las primeras urnas.

Sin embargo, el martes 2 de diciembre el panorama se transformó. A las 2:00 p. m., Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, logró adelantar a Asfura con 765,200 votos, superándolo por un estrecho margen de apenas 149 sufragios. A lo largo del día y hasta la madrugada del miércoles 3 de diciembre, la ventaja de Nasralla creció de forma continua. A las 12:27 a. m., la plataforma de resultados ya registraba más de un millón de votos para el presentador y político liberal, fortaleciendo la percepción de un posible cambio de rumbo.

Esa ventaja, sin embargo, no se mantuvo por mucho tiempo. A la 1:15 a. m. del jueves 4 de diciembre, un nuevo corte alteró la dinámica: Asfura retomó el liderato con 1,075,871 votos, frente a los 1,070,876 de Nasralla. La diferencia, que inició en 4,995 votos, continuó ampliándose conforme ingresaban actas procedentes de sectores donde históricamente el Partido Nacional ha tenido mayor fuerza.

Reacciones desde el Partido Liberal

Las redes sociales se convirtieron una vez más en un espacio de desahogo y alerta para dirigentes y simpatizantes liberales. El candidato a diputado Rashid Mejía fue uno de los primeros en pronunciarse.

El mensaje de Mejía buscó contrarrestar los rumores que se han propagado en las últimas horas, al tiempo que reafirmó la confianza en que los votos pendientes en Cortés podrían revertir la tendencia.

Pocos minutos después, el congresista liberal Carlos Umaña compartió un pronunciamiento de tono más alarmante, en el que advirtió sobre el riesgo de que el país retroceda hacia escenarios de corrupción e inestabilidad.

Ambos llamados reflejan el clima de tensión que atraviesa el Partido Liberal, a la expectativa de que el CNE procese las actas restantes que podrían definir el rumbo de la contienda más cerrada de los últimos ciclos electorales.

CNE mantiene fase preliminar y pide paciencia

El Consejo Nacional Electoral reiteró que el escrutinio continúa en curso, incorporando gradualmente actas enviadas por transmisión temprana, documentación procesada por contingencias y paquetes electorales que se encontraban en tránsito o revisión.

La institución recordó que aún no se ha emitido ninguna declaración oficial de ganadores ni se han marcado tendencias definitivas. La declaratoria final deberá ser publicada dentro de los plazos establecidos por la Ley Electoral.

Mientras tanto, Honduras sigue en vilo. Las diferencias mínimas entre ambos candidatos y la falta de conclusiones definitivas han convertido este proceso en uno de los más disputados en décadas. Con cientos de actas aún pendientes y posiciones que cambian en horas, tanto ciudadanos como analistas coinciden en que la contienda aún no escribe su último capítulo.