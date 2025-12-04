Misterioso cuerpo encostalado desata nueva alarma en el Bulevar del Este de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés — 4 de diciembre de 2025.

La mañana de este jueves comenzó con un estremecedor hallazgo en el bullicioso Bulevar del Este de San Pedro Sula, donde elementos de la Policía Nacional confirmaron el descubrimiento del cadáver de una persona abandonada a un costado de la vía, envuelta en un costal y una bolsa plástica negra. El hecho ha generado conmoción entre los vecinos y transeúntes de la zona, quienes observaron con sorpresa el fuerte despliegue policial en las primeras horas del día.

De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo —cuya identidad y sexo continúan sin determinar— fue encontrado frente a la entrada de un centro educativo local. La víctima había sido dejada en una zona de maleza junto a la acera, lo que sugiere que fue abandonada durante la madrugada. El estado del empaquetamiento y la ausencia de documentos han dificultado la identificación inmediata.

Reacción de las autoridades

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a equipos de Medicina Forense, acordonaron rápidamente el área para iniciar el levantamiento cadavérico y el procesamiento de la escena. Según informó el subinspector Carlos Medina, jefe de la patrulla que atendió el incidente, los indicios apuntan a que el cuerpo fue trasladado desde otro punto de la ciudad.

“Todo indica que esta persona fue abandonada aquí. Estamos evaluando cámaras cercanas y recopilando testimonios que puedan darnos pistas sobre quién dejó el cadáver y a qué hora ocurrió”, señaló Medina mientras los peritos examinaban el lugar.

Por su parte, la vocera de la Policía Nacional en la zona noroccidental, teniente Mariela López, aseguró que se ha conformado un equipo especial para avanzar en la identificación de la víctima. “El proceso forense será fundamental para determinar el sexo, edad aproximada y causas de la muerte. Hasta el momento no podemos descartar ninguna hipótesis”, explicó.

Vecinos alarmados

Habitantes de los barrios cercanos afirmaron haber visto movimientos sospechosos durante la madrugada, aunque no lograron visualizar vehículos o personas con claridad. La presencia del cadáver a escasos metros de un plantel educativo también preocupa a padres de familia y docentes, quienes exigen mayor vigilancia en la zona.

“Es aterrador pensar que alguien pueda dejar un cuerpo aquí, donde pasan tantos niños todos los días”, comentó María Torres, vecina del sector.

Investigación en curso

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona comercial cercana, así como en la revisión de reportes recientes de personas desaparecidas en San Pedro Sula y municipios de Cortés.

Mientras tanto, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que facilite el esclarecimiento del crimen. Los datos pueden ser proporcionados de forma confidencial a través de la línea de emergencia 911 o directamente en cualquier estación policial.

La incertidumbre persiste mientras las autoridades avanzan en la identificación del cuerpo y la reconstrucción de las circunstancias que llevaron a este nuevo episodio de violencia que remece la zona norte del país.