Gobierno amplía descanso de fin de año para empleados públicos



21 de diciembre de 2025 – 9:10 AM

El Gobierno de la República anunció la concesión de un asueto extendido para los empleados del sector público, como parte de las disposiciones adoptadas para facilitar la convivencia familiar durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, siguiendo instrucciones directas de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el anuncio, el asueto aplica para los trabajadores de las Dependencias del Gobierno Central, así como para las instituciones descentralizadas y desconcentradas, quienes no laborarán los días miércoles 24 y viernes 26 de diciembre de 2025, además del miércoles 31 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026. Las jornadas otorgadas serán concedidas a cuenta de vacaciones, según lo establecido en el comunicado oficial.

En el documento, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización explicó que la decisión se fundamenta en el calendario cívico nacional, el cual ubica las festividades de Navidad y Año Nuevo en el mes de diciembre, fechas tradicionalmente destinadas a la unidad familiar, el descanso y el reencuentro con los seres queridos.

Asimismo, se detalla que durante el presente año ambas celebraciones caen en día jueves, una situación que limita el tiempo disponible para aquellos ciudadanos que deben desplazarse hacia el interior del país con el fin de compartir con sus familias. En ese sentido, el Ejecutivo consideró necesario ampliar los días de descanso para facilitar la movilidad y el aprovechamiento pleno de las festividades.

“La medida busca favorecer la integración familiar y permitir que los servidores públicos puedan trasladarse con mayor tranquilidad hacia sus lugares de origen”, señala el comunicado emitido por la Secretaría, dirigido tanto a las instituciones del Estado como a la población en general.

No obstante, el Gobierno aclaró que no todas las instituciones estarán incluidas en el asueto, debido a la naturaleza de los servicios que prestan. Quedan expresamente exceptuadas aquellas dependencias que, por mandato legal, deben garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Entre las instituciones excluidas se encuentran las áreas de Defensa Nacional, Seguridad, Bomberos, Salud y atención de emergencias médico-hospitalarias, así como otros servicios considerados de vital importancia para la población y la economía nacional. En ese grupo también figuran el Sistema Nacional de Emergencias 911, las cuadrillas de emergencia del SANAA, HONDUTEL, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otras entidades estratégicas.

El comunicado establece que dichas instituciones deberán continuar operando en las áreas que cada titular o gerencia considere indispensables para su funcionamiento, por lo que se les solicita realizar las previsiones necesarias para garantizar la atención continua a la ciudadanía durante los días de asueto decretados.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población para hacer uso responsable de los días festivos, promover la convivencia pacífica y atender las recomendaciones de seguridad, especialmente para quienes se desplazan por carretera durante esta temporada.

Con esta disposición, el Gobierno busca equilibrar el derecho al descanso de los empleados públicos con la necesidad de mantener activos los servicios esenciales, en una de las épocas de mayor movilización y actividad familiar del año.