Identifican a mujer acribillada en el bulevar Mackey

Pedro Sula, Honduras.– Un nuevo hecho de violencia estremeció este sábado a los habitantes de la capital industrial del país, luego de que una mujer fuera asesinada a disparos mientras se conducía en una lujosa camioneta por el concurrido bulevar Mackey. El crimen, perpetrado a plena luz del día, generó alarma entre conductores, peatones y vecinos de la zona, quienes escucharon una ráfaga de detonaciones que interrumpió la rutina cotidiana.

Las autoridades policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Lilian Elizabeth Padilla Martínez, de 37 años de edad, quien se desplazaba en una camioneta Toyota Prado, color blanco, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos. De acuerdo con los primeros informes, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

Según la versión preliminar brindada por la Policía Nacional, Padilla Martínez habría intentado escapar del ataque; sin embargo, perdió el control del vehículo, el cual terminó impactando contra el muro perimetral de una vivienda cercana. La escena quedó marcada por el automotor con múltiples perforaciones de bala, evidencia de la brutalidad con la que fue ejecutado el crimen.

Vecinos del sector relataron que el estruendo de los disparos provocó pánico y confusión. Algunos residentes salieron de sus casas tras escuchar las detonaciones y se encontraron con la dramática escena, mientras otros optaron por resguardarse ante el temor de que la violencia continuara. Agentes policiales acordonaron el área de inmediato, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cuerpo.

En redes sociales, Lilian Elizabeth Padilla Martínez era descrita por quienes la conocían como una mujer carismática, amante de los viajes y de los animales. En sus publicaciones destacaba una sonrisa constante, rasgo que hoy contrasta con la indignación y el dolor que ha causado su violenta muerte entre familiares, amigos y la población en general.

De manera extraoficial, trascendió que Padilla Martínez laboraba como jueza; no obstante, el Poder Judicial no ha confirmado hasta el momento esta información. Las autoridades han sido cautelosas y aseguran que será el avance de las investigaciones el que determine tanto su actividad profesional como las posibles líneas de investigación del caso.

Hasta ahora, se desconocen los motivos del asesinato y no se reportan capturas relacionadas con el hecho. La Policía Nacional informó que ya se activaron equipos especializados para recopilar evidencias, analizar cámaras de seguridad del sector y recabar testimonios que permitan identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

Este asesinato se suma a una jornada particularmente violenta para el país. Padilla Martínez se convirtió en la tercera mujer asesinada de forma violenta este sábado, mientras que en las últimas horas también se reportaron otros hechos sangrientos en el departamento de Comayagua. Asimismo, el jueves por la noche, el hallazgo de los cuerpos de una madre, su hija, otro hijo y un nieto en una vivienda de la colonia Centroamérica de Tegucigalpa conmocionó al país al tratarse de una nueva masacre.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han reiterado su llamado a las autoridades para reforzar las acciones de prevención y combate a la violencia, ante el incremento de crímenes que continúan enlutan a familias hondureñas. Mientras tanto, San Pedro Sula vuelve a despertar con el temor latente y la exigencia ciudadana de justicia por la muerte de Lilian Elizabeth Padilla Martínez, cuyo caso se suma a la larga lista de hechos violentos que aún esperan respuestas.