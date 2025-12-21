Marathón, a un paso de la final con sello albiverde y fútbol de garra

San Pedro Sula.– El Club Deportivo Marathón afronta este domingo un partido clave en sus aspiraciones por alcanzar la gran final del torneo, cuando se mida ante el Platense en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo de las triangulares. El conjunto verdolaga llega con la ventaja deportiva y futbolística, ya que un empate le basta para asegurar su boleto a la instancia decisiva, además de contar todavía con un partido más por disputar.

El equipo sampedrano ha mostrado a lo largo de esta fase un estilo de juego intenso, ordenado y combativo, muy al estilo del fútbol argentino, basado en la presión alta, la solidez defensiva y la eficacia en ataque. Esa identidad le ha permitido a Marathón consolidarse como uno de los clubes más regulares y competitivos del campeonato, generando ilusión entre su afición.

Uno de los grandes argumentos del Monstruo Verde es que cuenta con el mejor jugador de la liga, un futbolista determinante que ha sido el eje del funcionamiento colectivo y que aparece en los momentos clave para marcar diferencia. Su liderazgo dentro del campo ha sido fundamental para sostener el buen rendimiento del equipo en partidos de alta exigencia.

A ello se suma el poder ofensivo del Marathón, que presume de tener en sus filas a dos de los máximos goleadores del torneo. Esta dupla letal ha sido responsable de gran parte de los goles del equipo y representa una amenaza constante para cualquier defensa, incluido el Platense, que está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la competencia.

Del otro lado, el conjunto platense llega con la presión de obtener un resultado positivo para no quedar eliminado, lo que anticipa un partido intenso y disputado. Sin embargo, Marathón sabe manejar este tipo de escenarios y confía en su solidez colectiva para cerrar la clasificación con inteligencia y temple.

Con el respaldo de su afición y un plantel que atraviesa un gran momento futbolístico, Marathón está a noventa minutos de dar un paso gigante hacia la final. Un empate será suficiente para sellar el objetivo, pero el equipo verdolaga buscará imponer su estilo y reafirmar que es uno de los firmes candidatos al título.