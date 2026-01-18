Inversionistas de Koriun mantienen protestas en Choloma y responsabilizan al Estado por la retención de fondos

Choloma, Cortés.— Inversionistas afectados por el colapso de Koriun Inversiones volvieron a tomarse las calles del municipio de Choloma durante la madrugada de este sábado para exigir al Gobierno una respuesta concreta que permita la devolución del dinero que aseguran haber entregado de buena fe a la empresa, intervenida por las autoridades desde abril del año pasado.

Los manifestantes, en su mayoría pequeños y medianos ahorrantes, expresaron su frustración ante lo que consideran una prolongada falta de acción estatal. Con pancartas, consignas y bloqueos intermitentes, los socios de Koriun reiteraron que no responsabilizan directamente a la empresa por la pérdida de sus recursos, sino a las autoridades que actualmente mantienen bajo custodia los fondos incautados durante la intervención.

“La lucha sigue en las calles, de una forma pacífica hasta el momento, pero no sabemos después qué va a pasar”, manifestó uno de los inversionistas durante la protesta, al advertir que el cansancio y la desesperación crecen entre las familias afectadas. Según los participantes, el silencio oficial ha incrementado la incertidumbre y la tensión social en la zona.

Otro de los manifestantes aseguró que los afectados se sienten abandonados por el Estado. “Nosotros necesitamos nuestro dinero; ya se olvidaron de este tema, mientras que nosotros seguimos esperando una solución. No nos estafó Koriun, nos estafó el gobierno de la refundación”, expresó, en alusión directa a la administración actual, a la que acusan de no brindar una salida clara al conflicto.

De acuerdo con los inversionistas, el Gobierno mantiene retenidos los recursos decomisados durante la intervención de la empresa, por lo que exigen su devolución inmediata o, al menos, un mecanismo transparente que garantice la restitución gradual de los aportes. Advirtieron que las protestas continuarán en Choloma y otras ciudades mientras no exista un pronunciamiento oficial que responda a sus demandas.