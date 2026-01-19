Tragedia y sangre marcan el fin de semana: ola de homicidios sacude al país

19 de enero de 2026

La violencia volvió a golpear con crudeza a Honduras durante el fin de semana, dejando al menos diez personas asesinadas en distintos puntos del territorio nacional. Las escenas de dolor y desesperación se repitieron de norte a sur, con víctimas de todas las edades y oficios, entre ellas tres mujeres y un trabajador del transporte público, según reportes de autoridades policiales y forenses.

Uno de los hechos más conmovedores ocurrió en la colonia Esperanza de Jesús, en el municipio de El Progreso, Yoro. Allí, una madre sostuvo entre sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo, Rigoberto Amaya, quien fue acribillado a balazos frente a una iglesia. Testigos relataron que la mujer, en estado de shock, le suplicaba entre lágrimas: “Levántate papi, vámonos para la casa”, una escena que estremeció a vecinos y feligreses.

Mujeres entre las víctimas

La violencia también se ensañó contra las mujeres. En el barrio El Calvario, del municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque, fue asesinada a balazos Ashlin Yamileth Murcia Martínez, de apenas 20 años. De acuerdo con versiones preliminares, la joven habría sido ultimada presuntamente por su pareja sentimental.

Vecinos del sector indicaron que Ashlin vivía con su compañero y que las discusiones eran frecuentes, marcadas por gritos y llanto, producto de constantes conflictos domésticos. El caso se suma a la alarmante cifra de muertes violentas de mujeres en el país. Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) revelan que entre el 1 y el 14 de enero de 2026 se contabilizan al menos 11 mujeres asesinadas a nivel nacional.

En otro hecho violento en El Progreso, Yoro, fue encontrada muerta Silvia Padilla, residente de la colonia Núñez. Su cuerpo fue localizado cerca del cementerio de Agua Blanca Sur, con heridas provocadas por arma blanca, presuntamente un machete, lo que evidencia la brutalidad del crimen.

Transporte público bajo ataque

El gremio del transporte volvió a ser blanco de la criminalidad. En horas de la madrugada del sábado, William Alexis Martínez Acosta, de 32 años, salió a realizar una carrera a bordo de su taxi VIP, pero fue interceptado por delincuentes en una calle solitaria que conduce a la colonia Calpules, en San Pedro Sula, donde fue asesinado a balazos.

Apenas unos metros después de haber iniciado su recorrido, el conductor perdió la vida, dejando consternados a sus familiares y compañeros de trabajo, quienes denunciaron la falta de seguridad para quienes laboran en el rubro del transporte.

Ataques armados en distintos puntos

La lista de víctimas se extendió hasta el centro y occidente del país. En el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, murió a balazos Wilson Alexander Colindres Reyes, cuando se encontraba dentro de un negocio de golosinas en el barrio San José de Suyapa, degustando tacos y enchiladas. Sujetos armados ingresaron al local y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, en Trinidad, Copán, fue asesinado Milton Josué Rápalo Reyes, de 30 años, quien, según versiones preliminares, habría sido atacado por supuestos enemigos. Su cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera CA-4, dentro de una propiedad privada, junto a su vehículo Toyota Corolla color rojo, sin placas. El cadáver presentaba múltiples impactos de bala y heridas de arma blanca.

Cadáver flotando en un río

La violencia también dejó escenas de horror en la zona atlántica. En Tocoa, Colón, vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre aún no identificado, que flotaba en las aguas del río Tocoa, específicamente en el sector conocido como Las Dos Mangas. Las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron las investigaciones para determinar la identidad y las causas de la muerte.

Cifras que alarman

De acuerdo con registros oficiales, entre el 1 y el 14 de enero de 2026 se han contabilizado al menos 78 homicidios en el país, una cifra que refleja la persistente crisis de seguridad que enfrenta Honduras. Pese a los operativos anunciados por las autoridades, la violencia continúa cobrando vidas y dejando luto en numerosas familias.

Los casos siguen bajo investigación, mientras la población exige respuestas contundentes y acciones efectivas que frenen la ola criminal que mantiene en zozobra a comunidades enteras.