Honduras implementa exámenes virtuales para licencias de conducir por primera vez

Tegucigalpa, Honduras | 25 de enero de 2026

La Policía Nacional anunció la implementación, por primera vez en el país, de exámenes virtuales para obtener permisos de conducir. La medida entrará en vigencia a partir del próximo lunes, según confirmó el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Manuel Godoy.

Las autoridades de la Policía de Tránsito detallaron que la demanda de trámites para la emisión de licencias ha aumentado considerablemente, debido al crecimiento del parque vehicular, especialmente de automóviles y motocicletas.

De acuerdo con Godoy, los aspirantes deberán realizar un proceso previo de enrolamiento y luego acceder a una sala virtual, donde un sistema seleccionará de forma aleatoria 25 preguntas de un banco de 600. Para aprobar el examen teórico, será necesario obtener una calificación mínima de 70 puntos, requisito indispensable para avanzar al examen práctico.

El titular policial explicó que, en caso de no aprobar el examen teórico o práctico, el solicitante podrá intentarlo nuevamente después de un período de siete días. Además, destacó que el examen práctico también ha sido digitalizado, ya que todo el proceso queda grabado, lo que permitirá verificar errores y dar seguimiento a eventuales pericias en el futuro.

Finalmente, Godoy señaló que esta nueva modalidad busca reducir errores humanos y fortalecer la transparencia en el proceso de emisión de licencias de conducir en Honduras.