Al nuevo gobierno: No más familión, reformas electorales, empleo y seguridad pide el pueblo

Por: Lourdes Flores*

Los artículos pétreos de la Constitución de Honduras, sin duda es un blindaje para el poder político abusivo, pero no basta ya que el “familión” e intentonas de “continuismo”, los han pateado, por lo que urgimos de reformas contra el nepotismo y toda posibilidad de reelección.

México nos da un buen ejemplo a imitar, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional con el fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en cargos públicos, lo malo es que aplazó su aplicación a 2030.

¡Honduras ya no aguanta más!, las densas tinieblas de ruina socioeconómicas (deuda pública más 17 mil millones), heredada por los locos(as) que nos han gobernado, dejando altos niveles de desempleo, muertes violentas, y la expulsión de los catrachos en busca del sueño ya no americano, sino en cualquier nación que les dé una vida más digna; Por si fuera poco nos dejaron en la lupa del mundo, bajo el linchamiento internacional como “narcoestado, y corruptos”, no obstante que somos un pueblo luchón.

Nuestras autoridades no pueden ir más allá de los límites que les otorga la Constitución y las leyes, se debe poner un alto a los atropellos en contra de la ciudadanía, porque vivimos en un Estado de Derecho al que no han respetado.

¿Estamos hastiados de gobernantes junto a sus familiones con poderes plenipotenciarios, quienes al final toman las más importantes, como peores decisiones en detrimento del país, algunos se dicen que no son funcionarios, pero tienen “funciones”, autoridad y fondos a su disposición, porque no hay una estructura legal que límite estos abusos, cómo es eso?

Se debería prohibir que las mismas personas permanezcan en un cargo de elección popular por más de un periodo, incluyendo alcaldes y diputados, ya es tiempo de la renovación, relevo político generacional, no más “dinosaurio o bebesaurios” y que exista independencia de Poderes, es decir que volvamos a la institucionalidad.

Necesitamos que nos gobiernen hombres cuyas palabras y estilo de vida estén en consonancia, en tal sentido, si recordamos el golpe de Estado, es únicamente para tener presente que NO debemos elegir locos, sino líderes de probada honorabilidad, que amen la patria, antes que la “plata”.

Los catrachos que amamos esta bendita tierra que en la que nacimos, no perdemos las esperanza que en esta nueva administración inicie un gobierno de “UNIDAD NACIONAL”, consideren el principio bíblico: “En la multitud de CONSEJO hay sabiduría”, prioricen el diálogo, los consensos y sobre todo el bienestar de la ciudadanía.

Que ya no se promueva la apología del odio, que hagan de Honduras una nación amigable a la inversión extranjera con reglas claras, puertas abiertas al mundo para traer el desarrollo. Fortalecer la seguridad jurídica y estabilidad política, pero sobre todo NO a la CORRUPCION, es la aspiración de un pueblo agobiado por el mal proceder de la clase política.

*Periodista.

