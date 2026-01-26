Congreso analiza impulsar lectura bíblica como herramienta de formación en valores

Tegucigalpa, Honduras | 26 de enero de 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que el Poder Legislativo evalúa la posibilidad de promover la lectura de la Biblia en los centros educativos del país como parte de una estrategia para fortalecer la formación en valores de la niñez hondureña.

Zambrano aclaró que no existe actualmente ningún proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de esta práctica en las escuelas, por lo que la iniciativa se encuentra únicamente en una fase preliminar de análisis y diálogo.

Tras la instalación de la primera legislatura del periodo 2026-2030, el titular del Legislativo señaló que la nueva directiva del Congreso busca reforzar la educación en valores desde las aulas. En ese sentido, afirmó que se explorarán alternativas educativas que contribuyan al desarrollo ético y social de los estudiantes.

El presidente del Congreso también indicó que se conformará una comisión de diputados que trabajará de manera conjunta con representantes de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, con el objetivo de construir una propuesta que respete la libertad de culto y no interfiera con las creencias religiosas ni ideológicas de la población.

Zambrano defendió la iniciativa al señalar que, a su criterio, la Biblia debe ser vista como un libro de fe y valores, y no únicamente como un texto religioso.

Otras propuestas en educación

En el ámbito educativo, el presidente del Congreso anunció además que se impulsará el acceso a internet en todas las escuelas públicas, incluyendo las ubicadas en zonas rurales, como parte de un esfuerzo por modernizar el sistema educativo y reducir la brecha tecnológica.

Asimismo, informó que desde el Legislativo se promoverá la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a todos los departamentos del país, mediante la aprobación de un decreto que facilite la apertura de nuevos centros universitarios y amplíe el acceso a la educación superior.