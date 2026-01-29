Marathón despierta en el Clausura con goleada contundente sobre Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras | 28 de enero de 2026

El Club Deportivo Marathón dejó atrás el tropiezo inicial del torneo Clausura 2026 y celebró su primer triunfo de la competencia al imponerse con autoridad 3-0 sobre el Juticalpa FC, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga Nacional de Honduras, disputado en el estadio Francisco Morazán.

El subcampeón nacional mostró una versión sólida y efectiva ante los llamados “Canecheros”, apoyándose en la contundencia ofensiva del argentino Nicolás Messiniti, autor de un doblete, y en un gol de larga distancia de Odín Ramos, que terminó de sentenciar el compromiso en la recta final.

Desde los primeros minutos, ambos equipos intentaron imponer condiciones, con un juego dinámico en el mediocampo y presión constante en la salida. Sin embargo, fue el conjunto esmeralda el que logró capitalizar mejor sus oportunidades, aprovechando el desgaste físico del Juticalpa, que poco a poco fue perdiendo intensidad ante el ritmo impuesto por Marathón.

La apertura del marcador llegó al minuto 31, cuando Messiniti culminó una jugada bien elaborada tras una asistencia precisa de Alexy Vega, quien filtró el balón al espacio para que el delantero argentino definiera con categoría y pusiera en ventaja al “Monstruo Verde”.

El dominio verdolaga se mantuvo y apenas ocho minutos después, nuevamente Messiniti apareció en el área rival para firmar su doblete personal, ampliando la diferencia y dejando cuesta arriba el panorama para el conjunto olanchano antes del descanso.

Para la segunda mitad, Marathón manejó el encuentro con mayor tranquilidad, realizando variantes para refrescar líneas y administrar la ventaja. Entre los cambios destacó el debut de Brayan Moya, quien volvió a tener minutos oficiales, aunque aún evidenció falta de ritmo competitivo.

Juticalpa intentó reaccionar, pero careció de profundidad y claridad en el último tercio del campo, encontrándose con una defensa bien plantada del equipo sampedrano. Cuando el partido entraba en su tramo final, Odín Ramos selló la victoria con un potente derechazo cruzado desde fuera del área, imposible para el guardameta rival, estableciendo el definitivo 3-0.

Con este resultado, Marathón suma sus primeros tres puntos en el Clausura y toma confianza de cara a los próximos compromisos, mientras que Juticalpa deberá corregir errores y mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en las siguientes jornadas del campeonato.