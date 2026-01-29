Real España manda en el Clausura 2026 mientras Olimpia cede terreno y Marathón reacciona

Tegucigalpa, Honduras.– La segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras arrancó este miércoles 28 de enero con encuentros cargados de emoción, goles y movimientos importantes en la tabla de posiciones, donde Real España confirmó su buen momento y se adueñó del liderato en solitario.

La actividad comenzó en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde Génesis PN recibió a Real España en un duelo intenso desde los primeros minutos. El conjunto aurinegro mostró contundencia y eficacia, imponiéndose 2-1 gracias a un soberbio disparo de larga distancia de Darixon Vuelto, que abrió el marcador, y a una anotación del nuevo refuerzo David Sayago, quien continúa respondiendo a la confianza del cuerpo técnico.

El equipo local logró descontar por medio de Bryan Félix, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar su segunda derrota consecutiva en el campeonato, luego de haber caído en su debut ante Olimpia. Los caninos siguen sin sumar puntos y deberán ajustar detalles si desean salir del fondo de la clasificación.

Más tarde, el estadio Juan Ramón Brevé Vargas fue el escenario del enfrentamiento entre Olancho FC y el vigente campeón Olimpia, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los albos tomaron la ventaja con un preciso cabezazo de Jorge Benguché, que parecía encaminar una nueva victoria para los capitalinos.

No obstante, los potros reaccionaron con carácter y encontraron el empate tras un potente remate de Carlos Argueta que dejó un rebote aprovechado por Clayvin Zúniga, quien venció al guardameta Edrick Menjívar para sellar el 1-1 definitivo. El resultado representó un tropiezo para Olimpia, que dejó escapar puntos importantes en condición de visitante.

En San Pedro Sula, el Marathón logró una actuación convincente al imponerse 3-0 sobre Juticalpa FC en el estadio Francisco Morazán. El protagonismo fue para el delantero argentino Nicolás Messiniti, autor de un doblete, mientras que Odín Ramos completó la goleada que significó el primer triunfo verdolaga en el Clausura 2026.

Con estos resultados, Real España se consolidó como líder solitario del torneo con seis puntos, producto de dos victorias en igual número de presentaciones. Olimpia y Marathón comparten la segunda y tercera posición con cuatro unidades, respectivamente, mientras que Juticalpa FC se mantiene cuarto con tres puntos, aún en la pelea por los primeros lugares.

La jornada 2 se completará este jueves 29 de enero con dos compromisos pendientes. CD Choloma recibirá a Lobos UPNFM a las 5:15 de la tarde, mientras que Motagua hará su debut en el Clausura 2026 enfrentando a Platense FC en el estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 7:30 de la noche, en un duelo que genera altas expectativas entre los aficionados.

El torneo apenas comienza, pero los primeros resultados ya empiezan a marcar tendencias en una Liga Nacional que promete intensidad y competencia jornada tras jornada.