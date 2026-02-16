De España a Francia: los países europeos que pagan hasta 600 euros por cada hijo

Varios gobiernos europeos han decidido apostar por políticas directas de apoyo económico a la crianza ante el descenso sostenido de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Con montos que oscilan entre los 200 y los 600 euros mensuales o trimestrales por hijo, países como España, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia han implementado distintos modelos de ayudas familiares.

El debate ha cobrado fuerza tras el reciente anuncio del Gobierno español de avanzar hacia una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, una medida que busca aliviar el impacto económico de tener hijos y, al mismo tiempo, frenar la caída demográfica.

España impulsa una ayuda universal de 200 euros

El Ejecutivo de España dio un paso clave al incorporar por primera vez la propuesta en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy.

La iniciativa contempla una prestación universal, es decir, sin depender del nivel de renta de las familias. Bajo este esquema, todas las personas con hijos a cargo podrían recibir 200 euros mensuales por cada menor hasta los 18 años, siguiendo un modelo similar al de servicios públicos universales como la sanidad o la educación.

El Gobierno ha definido tres objetivos principales: reducir la carga económica de la crianza, incentivar la natalidad y combatir la pobreza infantil, un fenómeno que afecta a millones de menores en el continente.

Alemania eleva su apoyo hasta los 259 euros mensuales

En Alemania, la política de apoyo familiar está más consolidada. A partir de enero, el país incrementará la ayuda por hijo hasta los 259 euros mensuales.

Las familias reciben esta prestación desde el nacimiento del bebé y pueden mantenerla hasta que el joven cumple 25 años, siempre que continúe en formación académica o profesional.

Además, Alemania ofrece uno de los sistemas más amplios de baja parental en Europa: hasta 14 meses que pueden repartirse entre ambos progenitores, quienes perciben entre el 65 % y el 100 % del salario neto durante ese periodo.

Dinamarca y su ayuda trimestral de hasta 600 euros

Dinamarca aplica un sistema distinto, basado en pagos trimestrales que varían según la edad del menor. Para niños entre cero y dos años, las familias pueden recibir alrededor de 600 euros por trimestre. El monto disminuye progresivamente conforme el menor crece, hasta los 18 años.

Para acceder al 100 % del beneficio, el Estado exige haber residido o trabajado en el país durante al menos seis de los últimos diez años. Este requisito busca garantizar que el apoyo llegue a quienes mantienen un vínculo estable con el sistema danés.

Reino Unido ajusta la ayuda según ingresos

En Reino Unido, el principal programa de apoyo se denomina Child Benefit. A diferencia del modelo universal que propone España, el sistema británico está vinculado a los ingresos familiares.

Las familias pueden recibir el beneficio incluso si perciben salarios de hasta 90.000 euros anuales, aunque el monto máximo se otorga a quienes no superan los 68.000 euros. Actualmente, el apoyo ronda entre 100 y 118 euros mensuales por el primer hijo, y cerca de 78 euros a partir del segundo.

Este modelo intenta equilibrar la ayuda estatal con criterios de progresividad fiscal.

Francia apuesta por información y políticas demográficas

Francia, por su parte, ha lanzado un ambicioso plan demográfico que incluye 16 medidas bajo el liderazgo del presidente Emmanuel Macron y la ministra Stéphanie Rist.

Entre las acciones más novedosas destaca el envío de cartas personalizadas a jóvenes cuando cumplan 29 años. En ellas se les informará sobre fertilidad, riesgos asociados a postergar la maternidad o paternidad y alternativas como la reproducción asistida o la congelación de óvulos.

Las autoridades han subrayado que la medida tiene carácter informativo y no busca presionar decisiones personales. La edad elegida coincide con el límite legal para acceder gratuitamente a la congelación de óvulos sin justificación médica, conforme a la ley de bioética aprobada en 2021.

Europa frente al desafío demográfico

El trasfondo de estas políticas es común: el envejecimiento acelerado de la población. Proyecciones demográficas advierten que para 2050 los ciudadanos de la Unión Europea representarán apenas el 5 % de la población global, frente al 7 % actual.

Ante este escenario, los gobiernos combinan transferencias económicas directas, ampliación de permisos parentales y campañas informativas para incentivar la natalidad y sostener los sistemas de protección social.

Mientras algunos países optan por modelos universales y otros por esquemas condicionados a ingresos o residencia, el denominador común es claro: Europa busca fórmulas urgentes para que tener hijos no sea una carga financiera imposible de asumir.