PGR revela desorden financiero: “Es increíble la situación en que encontramos las finanzas del país”

Tegucigalpa, Honduras – 16 de febrero de 2026

El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, lanzó fuertes declaraciones este lunes al referirse al estado en que, según afirmó, fue recibida la administración pública. “Es increíble la situación en que hemos encontrado las finanzas del país”, expresó, al tiempo que anunció un proceso de acercamiento y evaluación en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Las declaraciones fueron brindadas en Tegucigalpa, donde el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que sostendrá una reunión con la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el objetivo de conocer de primera mano la situación administrativa, financiera y operativa de la OABI, institución encargada de la administración de bienes incautados al crimen organizado y a estructuras vinculadas a corrupción.

Instituciones “saqueadas” y sin fondos

El titular de la PGR fue enfático al describir el panorama heredado por el actual gobierno. Aseguró que múltiples secretarías e instituciones fueron encontradas “saqueadas, sobrecargadas y sin fondos”, lo que ha dificultado la operatividad estatal.

“Sí, es increíble la situación que hemos encontrado en las finanzas del país. En cada institución nos hemos encontrado situaciones complejas. En la PGR nos encontramos hasta con un sindicato, algo que nunca se había dado. Nos dejaron sin fondos. La mayoría de las instituciones fueron saqueadas, hubo sobregasto en un montón de situaciones y me imagino que la OABI no va a ser algo diferente”, declaró.

Las palabras del procurador apuntan a un escenario de crisis financiera estructural, donde —según su versión— los compromisos adquiridos superaban la capacidad presupuestaria real, generando una carga administrativa y económica que ahora debe ser revisada.

Cuentas embargadas y ausencia de fiscalía

Uno de los señalamientos más delicados realizados por Aspra fue el conocimiento de que las cuentas de la OABI estarían embargadas, situación que, de confirmarse plenamente, comprometería la capacidad operativa de la institución encargada de custodiar bienes provenientes de procesos judiciales.

Además, el funcionario subrayó que actualmente no cuentan con un Ministerio Público plenamente funcional al cual acudir para denunciar posibles actos de corrupción. “El fiscal general debería de ser interpelado. Se debe actuar para que no sigan ocurriendo esas cosas”, sostuvo.

Este señalamiento abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la institucionalidad y los mecanismos de control en el país, especialmente en materia de persecución penal y combate a la corrupción.

Diagnóstico integral en marcha

Aspra adelantó que se realizará un diagnóstico integral que permitirá conocer con precisión la situación financiera, administrativa y de personal en la OABI. Dicho informe buscará identificar irregularidades, posibles responsabilidades y áreas prioritarias de intervención.

El análisis abarcará la revisión de cuentas, inventario de bienes, estado del personal, obligaciones pendientes y eventuales embargos que limiten la gestión institucional. Para el procurador, este paso es indispensable para corregir lo que considera prácticas inadecuadas del pasado.

Mientras tanto, el acercamiento entre la PGR, el CNA y la dirección de la OABI marca el inicio de una etapa de revisión profunda en una de las instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Las declaraciones del procurador general colocan nuevamente en el centro del debate la situación de las finanzas públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, en un contexto donde el manejo de los recursos del Estado continúa siendo objeto de escrutinio público.