La noche que prometía ser histórica terminó convertida en una de las páginas más dolorosas para el aurinegro. El Real España sufrió una humillante derrota 6-1 ante el Los Angeles FC en el estadio Estadio Morazán, quedando prácticamente liquidado en su aspiración de avanzar a la siguiente fase, donde esperaba el tricampeón centroamericano, la Liga Deportiva Alajuelense.

El conjunto sampedrano vivió una auténtica pesadilla desde el pitazo inicial. Apenas corrían 56 segundos cuando una acción polémica dentro del área cambió el rumbo del encuentro. El venezolano David Martínez cayó tras un contacto con el uruguayo Juan Capeluto y el controvertido árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz, conocido como el “Gato” Ortiz, no dudó en señalar penal.

El gabonés Denis Bouanga ejecutó con categoría, engañando a Luis “Buba” López y silenciando a la afición local con el 1-0 tempranero. Fue el inicio de una avalancha que nunca pudo contener el equipo hondureño.

Un primer tiempo para el olvido

El segundo golpe llegó al minuto 10. En una jugada de precisión y velocidad, el surcoreano Son Heung-Min filtró un pase magistral para Martínez, quien definió con serenidad para el 2-0.

La “masacre” continuó al 21. Un nuevo penal, esta vez dudoso, fue sancionado tras una falta atribuida a Mejía sobre Bouanga. Aunque desde el VAR se sugirió revisar la acción, Ortiz sostuvo su decisión tras varios minutos de diálogo. Son tomó la responsabilidad y, con remate raso y potente, amplió la ventaja 3-0.

Dos minutos después, al 23, Bouanga firmó su doblete tras otra asistencia de Son, evidenciando la fragilidad defensiva del conjunto aurinegro. El quinto tanto cayó al 39, cuando Timothy Tilman aprovechó una nueva habilitación del atacante asiático para colocar el 5-0 que sentenciaba virtualmente el partido antes del descanso.

Los primeros 45 minutos quedarán marcados como uno de los peores episodios en la historia del club sampedrano, que fue superado en intensidad, orden y contundencia.

Reacción insuficiente y sentencia final

En el complemento, el Real España intentó maquillar la catástrofe. Al minuto 51, tras una acción a balón parado, Jhow Benavidez asistió con precisión para que Jack Jean-Baptiste anotara de cabeza el 5-1, desatando un breve respiro en las graderías.

Sin embargo, cualquier intento de reacción fue sofocado al 71, cuando Bouanga completó su triplete tras pase de Sergi Palencia, colocando el definitivo 6-1.

En los minutos finales, el conjunto angelino incluso estuvo cerca de ampliar la cuenta, pero algunos goles fueron anulados por fuera de juego y en otras ocasiones apareció algo de fortuna para evitar una goleada aún más escandalosa.

Panorama sombrío

La derrota deja al Real España prácticamente sin opciones reales de remontar en la vuelta, que se disputará en Los Ángeles. Más que una hazaña deportiva, el viaje parece perfilarse como un trámite ante un rival que mostró jerarquía internacional, contundencia ofensiva y un nivel ampliamente superior.

Mientras tanto, el sueño de medirse ante la Liga Deportiva Alajuelense en la siguiente ronda parece desvanecerse. La afición aurinegra exige explicaciones tras una noche que muchos ya catalogan como una verdadera “vergüenza” deportiva en el Morazán.