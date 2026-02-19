IP activa alivio fiscal para propietarios de vehículos tras publicación oficial del decreto

El Instituto de la Propiedad (IP) anunció que ya se encuentra en vigor la Amnistía Vehicular aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, luego de que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,069 el pasado 13 de febrero de 2026.

Mediante un comunicado oficial emitido este 18 de febrero, la institución informó que el beneficio tendrá una vigencia de tres meses contados a partir de la fecha de publicación del decreto, es decir, desde el 13 de febrero. Durante este período, los contribuyentes podrán regularizar sus obligaciones vehiculares sin pagar multas, intereses ni recargos acumulados.

¿Quiénes pueden acogerse al beneficio?

La medida está dirigida a todos los propietarios de vehículos registrados en el sistema del Registro de la Propiedad Vehicular, incluyendo automóviles, motocicletas y unidades similares. Aquellos ciudadanos que mantengan deudas correspondientes al período fiscal 2025 o años anteriores podrán cancelar la Tasa Única Anual Vehicular, tasas registrales, tasas viales municipales y otras contribuciones pendientes sin cargos adicionales.

Asimismo, la amnistía contempla los planes de pago que sean suscritos dentro del mismo plazo de vigencia, lo que representa una oportunidad para quienes no puedan realizar el pago total de inmediato, pero deseen formalizar su compromiso de cancelación.

Ajustes técnicos y habilitación del sistema

El IP detalló que actualmente realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar plenamente el sistema informático que permitirá aplicar el beneficio sin inconvenientes. Se prevé que a partir de la próxima semana el servicio esté disponible en las instituciones bancarias autorizadas, incluyendo sus plataformas digitales, para facilitar el proceso a los contribuyentes.

La institución también aclaró que la amnistía está vigente desde el 13 de febrero de 2026. En ese sentido, quienes hayan efectuado pagos desde esa fecha incluyendo multas, intereses o recargos, no perderán el beneficio: los valores cancelados por dichos conceptos serán acreditados automáticamente a favor del contribuyente en la Tasa Única Anual Vehicular correspondiente al período 2026.

Llamado a la población

El Instituto de la Propiedad reiteró el llamado a los ciudadanos a aprovechar este período extraordinario para ponerse al día con sus obligaciones y evitar futuras sanciones. Para mayor información, los interesados pueden acudir a las oficinas del IP a nivel nacional o al Centro de Atención al Ciudadano ubicado en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa.

Con esta medida, las autoridades buscan brindar un alivio económico a los propietarios de vehículos, incentivar el cumplimiento voluntario y fortalecer la recaudación fiscal mediante la regularización masiva de deudas pendientes.