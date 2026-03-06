Trump impulsa en Florida una reunión de líderes latinoamericanos para reforzar su agenda regional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para este fin de semana en la ciudad de Miami un encuentro de líderes latinoamericanos que busca consolidar una alianza política y estratégica en la región. La cita, denominada “Cumbre del Escudo de las Américas”, reunirá a varios mandatarios y figuras políticas de tendencia conservadora en lo que analistas consideran un intento de Washington por fortalecer un bloque regional alineado con su política exterior.

Entre los líderes confirmados destacan el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. También participarán gobernantes de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, quienes han mantenido en los últimos meses una relación estrecha con la Casa Blanca en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

La iniciativa ha sido interpretada por expertos como una especie de cumbre alternativa que pretende consolidar un bloque ideológico en el hemisferio occidental. El profesor de política latinoamericana de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, señaló que el encuentro podría marcar un cambio en la dinámica de los foros regionales tradicionales.

Según Gamarra, la reunión serviría para dos objetivos centrales: redefinir el formato de la histórica Cumbre de las Américas, creada en 1994 bajo el mandato del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, y cuestionar el papel actual de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que durante décadas ha funcionado como foro político del continente.

Seguridad regional y narcotráfico en la agenda

Uno de los ejes centrales de la reunión será la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, temas que la administración de Trump ha colocado entre sus principales prioridades en la región.

En vísperas de la cumbre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, encabezó en Miami una conferencia titulada “Américas contra los carteles”, en la que instó a cerca de veinte gobiernos latinoamericanos y caribeños a intensificar las acciones contra las organizaciones criminales que operan en el continente.

Durante ese encuentro, Hegseth advirtió que Estados Unidos está dispuesto a actuar incluso de manera unilateral si considera que la amenaza del narcotráfico pone en riesgo su seguridad nacional.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la cumbre busca fortalecer la cooperación regional entre países que han decidido construir una “coalición histórica” para enfrentar la migración irregular, el crimen transnacional y el terrorismo.

Influencia geopolítica y la Doctrina Monroe

Otro de los temas clave del encuentro será la creciente influencia de potencias como China e Irán en América Latina. Analistas consideran que Washington busca reforzar su presencia en el hemisferio bajo una visión estratégica que recuerda la histórica Doctrina Monroe, principio que sostiene la primacía de Estados Unidos en el continente americano.

Según especialistas en política internacional, la administración Trump podría promover durante la reunión una declaración conjunta en la que los países participantes se comprometan a limitar la expansión económica y política de Beijing y Teherán en la región.

Nuevas alianzas ideológicas en América Latina

El consultor político y analista argentino Daniel Kersffeld sostiene que el encuentro refleja la consolidación de un nuevo bloque ideológico entre gobiernos latinoamericanos de orientación conservadora.

De acuerdo con Kersffeld, este alineamiento también representa una respuesta política frente a gobiernos de izquierda o centroizquierda en el continente, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quienes no fueron invitados al encuentro.

El analista advierte que algunos países podrían sacrificar parte de su autonomía en política exterior al alinearse completamente con Washington, especialmente en temas como la relación diplomática con Cuba o la postura frente a la crisis política en Venezuela.

Miami, punto de encuentro de la derecha regional

Expertos coinciden en que la elección de Miami como sede del evento tiene un fuerte simbolismo político. La ciudad se ha convertido en los últimos años en un centro de encuentro para comunidades latinoamericanas conservadoras, muchas de ellas provenientes de países gobernados por partidos de izquierda.

Además, Florida es el estado donde Trump estableció su residencia y desde donde ha fortalecido su influencia política en la región.

Con esta reunión, Washington busca consolidar un bloque regional de aliados que respalden su agenda en temas de seguridad, migración y geopolítica, mientras redefine el papel de los tradicionales mecanismos de cooperación hemisférica. Analistas consideran que el resultado del encuentro podría marcar una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.