Ramiro Muñoz advierte sobre infiltración del narcotráfico en el Estado hondureño

El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, lanzó fuertes advertencias sobre el impacto del crimen organizado en Honduras y señaló que las organizaciones criminales no podrían operar sin el apoyo o la complicidad de funcionarios públicos dentro del aparato estatal.

Durante sus declaraciones, el nuevo responsable de la estrategia antidrogas del país aseguró que el crimen organizado encuentra terreno fértil cuando cuenta con protección desde las instituciones, lo que a su juicio representa uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico.

“El crimen no puede hacer nada si no se protege; el crimen no puede hacer nada si no tiene funcionarios u operadores de justicia trabajando a favor de ellos”, expresó Muñoz, al referirse a la forma en que las estructuras criminales logran mantenerse activas mediante redes de apoyo dentro del sistema estatal.

Señalamientos sobre funcionarios vinculados al crimen

El titular de la DLCN fue más allá al afirmar que existen casos en los que funcionarios del Estado habrían participado en hechos graves, incluso ordenando la muerte de personas que han trabajado en la lucha contra el narcotráfico.

Muñoz sostuvo que el éxito del crimen organizado depende, en gran medida, de la colaboración de personas dentro de instituciones públicas y del ámbito político.

“Nadie puede ni podrá tener éxito con el crimen organizado si no tiene apoyo de funcionarios de las diferentes instituciones y de políticos”, enfatizó.

Asimismo, recordó que en el pasado ha advertido sobre lo que denominó “el dinero maldito” proveniente de organizaciones criminales, haciendo un llamado a quienes han recibido recursos ilícitos para que reconsideren sus acciones y se aparten de cualquier vínculo con estas estructuras.

Condición para asumir el cargo

El general también reveló que aceptó dirigir la DLCN bajo una condición específica: no recibir presiones ni instrucciones para detener investigaciones o proteger a determinadas personas.

Según explicó, antes de asumir el cargo dejó claro que no aceptaría que se le pidiera frenar procesos contra individuos vinculados al crimen.

“Ese fue el único requisito para decir que sí: que no me llamaran un día para decirme que no hay que proceder con este o con el otro”, señaló.

Muñoz reiteró que su compromiso es aplicar la ley sin excepciones, independientemente de quiénes puedan resultar señalados en las investigaciones.

Llamado a funcionarios y operadores de justicia

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado directo a fiscales, jueces, policías, militares y políticos que pudieran estar colaborando con estructuras criminales para que se retiren de sus cargos antes de enfrentar consecuencias legales.

Para Muñoz, uno de los mayores problemas en la lucha contra la criminalidad es la participación de servidores públicos que facilitan o encubren las operaciones ilícitas.

Incluso planteó que, en muchos casos, la violencia contra personas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado proviene de actores que operan dentro de las propias instituciones.

“A mí no me preocupan los narcotraficantes, no me preocupan las maras ni las pandillas; aquí quien mata a la gente son los mismos funcionarios”, manifestó.

Advertencia sobre el futuro del país

El director de la DLCN también lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría enfrentar Honduras si no se actúa con rapidez y firmeza contra el narcotráfico y sus redes de influencia.

A su juicio, la lucha contra estas estructuras no debe recaer únicamente en una institución o en una persona, sino convertirse en un esfuerzo nacional que involucre a todo el Estado y a la sociedad.

“Esta no es una lucha del general Muñoz, es una lucha de país. Si esto no lo hacemos hoy, en cuatro o cinco años este país lo tendremos perdido producto del narcotráfico”, alertó.

Inversiones del narcotráfico en la economía

El funcionario también se refirió a la forma en que el dinero proveniente del narcotráfico se infiltra en la economía nacional. Según explicó, gran parte de estos recursos se canaliza hacia sectores como bienes raíces, transporte y otros rubros comerciales.

Muñoz mencionó que existe una gran cantidad de propiedades vinculadas a capitales de origen ilícito en diferentes zonas del país, particularmente en la costa norte.

Entre los lugares donde, según sus declaraciones, se concentra una mayor inversión de dinero del narcotráfico se encuentran ciudades de Tegucigalpa, así como departamentos como Copán, Colón y especialmente Cortés.

El director de la DLCN explicó que estas inversiones terminan conectándose con el sistema financiero, lo que complica el trabajo de las autoridades al momento de rastrear el origen de los recursos y combatir el lavado de activos.

Ante este panorama, Muñoz reiteró que enfrentar la infiltración del crimen organizado en las instituciones es uno de los retos más grandes del país, pero también una condición indispensable para lograr resultados reales en la lucha contra el narcotráfico.