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ENEE cortes de energía para este día 21 de abril en varias zonas del país

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21 abril 2026 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este 21 de abril de 2026 se realizarán cortes programados de energía en diversas zonas del país, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Entre las áreas que podrían verse afectadas figuran el Distrito Central, Gualaco, El Progreso, Santa Rita, Quimistán, Santa Rosa y San Pedro Sula.

De acuerdo con la estatal eléctrica, las labores incluyen mantenimiento en la línea primaria, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas en el suministro.

Durante el desarrollo de estos trabajos, se registrarán interrupciones temporales del servicio en los sectores intervenidos, por lo que la ENEE recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.

Las autoridades instaron a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer los horarios específicos y zonas exactas donde se ejecutarán las suspensiones.

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