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TSC estará iniciando una auditoría a la OABI para verificar posibles fallas o irregularidades relevantes.

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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está iniciando una auditoría a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), que es la entidad encargada de manejar bienes decomisados al crimen (como propiedades, vehículos o dinero). Este tipo de auditorías no son rutinarias menores: suelen indicar que hay interés en verificar posibles fallas o irregularidades relevantes.

Qué significa en la práctica:

  • Alcance amplio: Revisarán cuatro años completos (2022–2025), lo que sugiere una evaluación profunda, no solo puntual.
  • Enfoque clave: Uso de fondos públicos, legalidad de decisiones y eficiencia en la administración de bienes incautados.
  • Duración: Hasta 18 meses, lo cual es normal en auditorías complejas con muchos activos y documentos.

Por qué importa:

La OABI maneja bienes que muchas veces tienen alto valor económico o están ligados a casos de crimen organizado. Eso implica riesgos como:

  • uso indebido de activos
  • falta de transparencia en ventas o asignaciones
  • deterioro o pérdida de valor de bienes

Una auditoría puede:

  • detectar irregularidades administrativas
  • derivar en sanciones civiles, administrativas o incluso penales
  • recomendar cambios en los procesos internos

Otro punto relevante:

El TSC también está revisando 47 contratos de construcción de hospitales, lo que sugiere que hay un esfuerzo más amplio de fiscalización del gasto público, no solo enfocado en la OABI.

Lectura entre líneas:

Aunque el anuncio se presenta como parte de un convenio de cooperación, este tipo de acciones también suele responder a:

  • presión pública por transparencia
  • sospechas previas o alertas internas
  • necesidad de reforzar credibilidad institucional

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