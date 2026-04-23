Microbusero enfrenta proceso judicial tras fatal atropello en carretera CA-5

El imputado no acreditó suficiente arraigo en la comunidad.

Villanueva, Cortés — Un trágico accidente vial ocurrido en la carretera CA-5 ha derivado en la detención judicial de un conductor de transporte público, señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven pasajero. El caso, que ha generado consternación entre los pobladores de la zona norte del país, continúa bajo investigación mientras avanzan las etapas del proceso penal.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieron ante los tribunales competentes a Héctor Arturo Salgado Figueroa, conductor de un microbús tipo “rapidito”, marca Toyota Hiace, quien enfrenta acusaciones por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de José Emmanuel Torres Laínez.

La resolución fue emitida por la Jueza de Letras Seccional del Área Penal, quien, tras escuchar a las partes en la audiencia de declaración de imputado, dictó la medida cautelar de detención judicial por un período de seis días. Durante ese tiempo, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras se desarrolla la siguiente fase del proceso.

El Ministerio Público, representado por fiscales asignados al caso, presentó el requerimiento fiscal sustentando que existen indicios racionales de participación del imputado en el hecho. Asimismo, argumentó la necesidad de imponer una medida privativa de libertad para asegurar la comparecencia del acusado en las siguientes etapas judiciales.

Por su parte, la defensa técnica de Salgado Figueroa rechazó categóricamente los señalamientos, alegando que no existen pruebas concluyentes que demuestren la culpabilidad de su representado. En ese sentido, solicitó al tribunal que se respetara el principio de presunción de inocencia y que se le permitiera enfrentar el proceso en libertad.

No obstante, la jueza consideró que el imputado no acreditó suficiente arraigo en la comunidad, lo cual, sumado a la gravedad del delito imputado, justificaba la imposición de la medida cautelar de detención judicial.

Detalles del accidente

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el accidente tuvo lugar a las 7:00 de la mañana del martes 21 de abril, en el kilómetro 229 de la carretera CA-5, específicamente en las cercanías de una empresa azucarera en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

En el sitio, las autoridades encontraron el microbús implicado, de color azul y con placa TPA 1487, así como el cuerpo sin vida de la víctima, quien había descendido momentos antes de otro autobús interurbano.

Las investigaciones apuntan a que el conductor ahora imputado habría realizado una maniobra de adelantamiento indebido, rebasando de forma imprudente a un autobús que se encontraba detenido permitiendo el descenso de pasajeros. Fue en ese instante que el joven Torres Laínez intentaba cruzar la vía, siendo embestido por el microbús.

Testigos en el lugar señalaron que la unidad circulaba a una velocidad considerable y que no hubo tiempo de reacción para evitar el impacto. Estas versiones están siendo analizadas por los peritos encargados del caso, quienes trabajan en la reconstrucción de los hechos.

Proceso en curso

La audiencia inicial ha sido programada para el lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana, momento en el cual el juez competente determinará si existen suficientes elementos para dictar auto de formal procesamiento y decidir sobre la medida cautelar que deberá continuar enfrentando el imputado.

Mientras tanto, la DPI continúa recabando pruebas, incluyendo testimonios, peritajes técnicos y análisis de la escena, con el objetivo de robustecer el expediente judicial.

Este caso pone nuevamente en debate la seguridad vial en las carreteras del país, así como la responsabilidad de los conductores del transporte público, quienes diariamente movilizan a miles de ciudadanos y cuya conducta al volante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.