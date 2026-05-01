sábado, mayo 2, 2026
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Asfura apuesta por inversión y respaldo internacional para reactivar la economía hondureña

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Tegucigalpa, Honduras — El presidente de Honduras, Nasry Asfura, subrayó que el desarrollo del país depende en gran medida del impulso a la inversión tanto nacional como extranjera, al tiempo que destacó avances en el diálogo con organismos financieros internacionales.

 

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