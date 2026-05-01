Asfura apuesta por inversión y respaldo internacional para reactivar la economía hondureña

Durante una intervención pública, el mandatario aseguró que su visión de país está centrada en generar oportunidades y esperanza para la población. “Solo con la inversión extranjera y nacional vamos a tener una Honduras que salga adelante. Una Honduras con esperanza y oportunidades. Por lo tanto, la inversión es muy importante”, expresó.

El jefe de Estado enfatizó la necesidad de crear condiciones favorables que permitan atraer capitales, señalando que uno de los pilares clave es garantizar confianza y estabilidad económica. “Debemos poner la mejor gente para que Honduras tenga una buena inversión”, afirmó, en referencia a la importancia de contar con equipos técnicos sólidos en la administración pública.

En ese contexto, Asfura informó sobre la presencia en el país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que actualmente desarrolla la cuarta y quinta revisión del programa económico suscrito por Honduras. Según explicó, estas evaluaciones abarcan tanto compromisos heredados de la administración anterior como las nuevas metas planteadas por su gobierno.

“El Fondo Monetario Internacional se está reuniendo con todo nuestro equipo de trabajo y yo me voy a reunir con ellos el lunes 11 de mayo, esperando el cierre de la misión”, indicó el gobernante, quien además aseguró que su administración está manejando las finanzas públicas con responsabilidad.

El presidente detalló que el organismo multilateral realiza una evaluación integral del manejo fiscal del país, destacando que el proceso es clave para fortalecer la credibilidad económica de Honduras a nivel internacional.

En materia de financiamiento, el mandatario también anunció avances significativos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). De acuerdo con Asfura, esta entidad ya aprobó un monto de 120 millones de dólares destinado a apoyo presupuestario, recursos que ahora deberán ser ratificados por el Congreso Nacional.

“Esperamos que en las próximas sesiones del Congreso Nacional se apruebe este financiamiento”, señaló el presidente, quien considera que estos fondos contribuirán a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Con estos anuncios, el gobierno busca consolidar una estrategia orientada a atraer inversión, fortalecer las finanzas públicas y generar condiciones que permitan un crecimiento económico sostenible en Honduras.