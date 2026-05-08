Mujer pierde la vida tras ser embestida por autobús en La Pita

La mañana de este viernes se registró un trágico accidente de tránsito en el sector La Pita, municipio de Cofradía, departamento de Cortés, donde una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un autobús de la ruta “Vida Nueva”.

De acuerdo con testimonios preliminares de personas que presenciaron el hecho, la víctima intentaba cruzar la carretera para abordar el transporte que diariamente utilizaba con destino a San Pedro Sula, ciudad en la que supuestamente laboraba. Sin embargo, en cuestión de segundos fue impactada violentamente por la unidad de transporte pesado.

El fuerte golpe provocó que la fémina quedara atrapada bajo las llantas del autobús, perdiendo la vida de manera inmediata en plena vía pública, mientras varios ciudadanos observaban con impotencia la escena.

Testigos relataron que, tras el accidente, el conductor de la unidad no detuvo su marcha y abandonó el lugar, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda para dar con su paradero y deducir las responsabilidades correspondientes.

La escena generó consternación entre habitantes y trabajadores de la zona, quienes rápidamente alertaron a los cuerpos de emergencia y a las autoridades policiales. Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para acordonar el área, realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el cierre de esta información, la identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente, debido a que se esperaba la llegada de familiares para efectuar el reconocimiento legal del cuerpo.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por los constantes accidentes que ocurren en esta transitada ruta, señalando la falta de señalización vial y controles de velocidad como factores que ponen en riesgo la vida de peatones y conductores.

“Todos los días pasan trabajadores, estudiantes y personas mayores cruzando esta carretera. Aquí se necesitan túmulos, señales y más vigilancia porque ya han ocurrido otros accidentes”, expresó uno de los residentes del sector.

La ruta “Vida Nueva” es utilizada diariamente por decenas de ciudadanos que se movilizan entre comunidades de Cortés y la capital industrial del país, por lo que pobladores consideran urgente que se implementen medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias.

Las autoridades policiales indicaron que revisarán cámaras de seguridad y recopilarán declaraciones de testigos para identificar al conductor involucrado en el fatal atropellamiento.

Mientras tanto, la muerte de esta mujer vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los accidentes viales en Honduras, especialmente en sectores donde peatones deben atravesar carreteras de alto tráfico sin la debida infraestructura de protección.