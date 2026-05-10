La “realeza” despierta para protagonizar una remontada que lo mantiene firme por el título del torneo Clausura.

Cuando parecía que el partido se inclinaba definitivamente a favor de Olimpia, Real España apeló al carácter, la intensidad y el empuje de su afición para protagonizar una remontada memorable que lo mantiene firme en la pelea por el título del torneo Clausura. La escuadra aurinegra venció 3-1 a los capitalinos en un clásico cargado de emociones, dramatismo y un segundo tiempo que terminó siendo una auténtica pesadilla para los visitantes.

El conjunto dirigido por la “Máquina” vivió dos realidades completamente distintas a lo largo del encuentro. Durante la primera mitad sufrió ante un Olimpia agresivo, ordenado y contundente desde el inicio, pero en el complemento mostró otra cara y terminó pasando por encima de un rival que perdió fuerza física y anímica con el paso de los minutos.

La noche comenzó cuesta arriba para los sampedranos. Apenas corrían dos minutos cuando Edwin Rodríguez filtró una pelota precisa al espacio y Jorge Álvarez apareció con serenidad para definir ante la salida de Luis “Buba” López. El gol silenció momentáneamente el estadio y confirmó el gran arranque de los albos, que parecían tener el control absoluto del compromiso.

Con la ventaja tempranera, Olimpia manejó el ritmo del partido durante buena parte del primer tiempo. Real España intentó reaccionar mediante aproximaciones por las bandas y remates de media distancia, pero la ansiedad y la falta de precisión le impidieron encontrar el empate antes del descanso.

La presión aumentaba sobre los aurinegros mientras el reloj avanzaba y los visitantes daban la impresión de estar más cómodos sobre el terreno de juego. Sin embargo, todo cambió en la etapa complementaria.

El ingreso de Eddie Hernández transformó el ataque españolista. Su presencia le dio mayor profundidad al equipo y comenzó a generar problemas constantes en la zaga olimpista. Apenas minutos después de ingresar, el delantero recibió una infracción dentro del área por parte de Elison Rivas y el árbitro Luis Mejía señaló el punto penal sin titubeos.

El propio Hernández tomó la responsabilidad desde los once pasos y, con un remate potente, venció al guardameta Edrick Menjívar para colocar el 1-1 al minuto 58. El empate encendió a la afición y cambió por completo la dinámica del encuentro.

Real España tomó confianza y empezó a jugar con intensidad, velocidad y precisión. Olimpia, que en la primera parte había mostrado autoridad, comenzó a perder espacios y evidenció desgaste físico. La presión aurinegra aumentó con el paso de los minutos y el segundo gol parecía inevitable.

Antes de la remontada definitiva, Eddie Hernández tuvo una oportunidad clara tras una gran habilitación de Jhow Benavidez. Sin embargo, la rápida reacción defensiva de Clinton Bennet evitó que el atacante definiera con comodidad y Menjívar logró contener el disparo.

Pero el dominio local ya era total.

Al minuto 71 apareció Roberto Osorto para marcar uno de los goles más celebrados de la noche. Luego de una combinación rápida con Hernández, el mediocampista definió con un toque elegante que terminó en el fondo de la red, desatando la locura en las graderías.

Con el marcador a favor, Real España no bajó el ritmo y continuó atacando ante un Olimpia completamente desconectado. El rostro del entrenador Eduardo Espinel reflejaba preocupación mientras sus dirigidos no encontraban respuestas para frenar el vendaval aurinegro.

La sentencia llegó al minuto 82. Roberto Osorto volvió a convertirse en protagonista con una asistencia precisa para Jhow Benavidez, quien sacó un potente remate cruzado imposible para Menjívar y decretó el definitivo 3-1.

El pitazo final confirmó una de las remontadas más emocionantes del campeonato y dejó claro que Real España atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de la temporada. El equipo sampedrano no solo mostró capacidad de reacción, sino también personalidad y ambición en un duelo de alta exigencia.

Con este triunfo, la “Máquina” mantiene intacto el sueño de conquistar la ansiada Copa XIII y se llena de confianza de cara a la recta final del torneo. La ilusión crece entre los aficionados aurinegros, que vuelven a creer en un equipo capaz de competirle a cualquiera.

Por su parte, Olimpia deberá recuperarse rápidamente del duro golpe. Los albos mostraron un gran nivel en el arranque, pero terminaron superados física y mentalmente en el complemento. Ahora estarán obligados a corregir errores y buscar revancha en el próximo enfrentamiento programado para el martes en el estadio José de la Paz Herrera.