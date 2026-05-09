Marathón desafía a la Comisión y aviva la polémica antes del duelo contra Olimpia

La Junta Directiva verdolaga también hizo un llamado a su afición y grupos organizados para mantenerse atentos ante lo que consideran “un nuevo ataque” contra la institución.

CD Marathón volvió a encender el debate en el fútbol hondureño luego de reaccionar con dureza a la sanción impuesta contra su entrenador, Pablo Lavallén, quien fue castigado por la Comisión Nacional de Disciplina tras sus explosivas declaraciones posteriores al encuentro frente a Club Olimpia Deportivo.

La resolución disciplinaria, que contempla cuatro partidos de suspensión y una multa económica de 20 mil lempiras, generó un fuerte rechazo dentro de la institución verdolaga. La dirigencia considera que el castigo es excesivo y asegura que el estratega argentino no incurrió en faltas que justifiquen semejante medida.

La controversia surge luego de las declaraciones brindadas por Lavallén al finalizar el partido disputado en la capital hondureña, donde cuestionó abiertamente la relación entre ciertos actores vinculados al fútbol nacional y la transmisión televisiva de los encuentros.

“No podés ser juez y parte, o sos juez o sos parte”, expresó el técnico con evidente molestia. Posteriormente añadió: “Si sos el que provee las imágenes, no podés ser dueño de un equipo… eso es parte del circo”.

Las palabras del entrenador fueron interpretadas por la Comisión como ofensivas y perjudiciales para la imagen del fútbol profesional hondureño. Sin embargo, la postura del club sampedrano es completamente distinta.

Marathón responde con un comunicado contundente

Horas después de conocerse la sanción, la directiva de Marathón publicó un extenso comunicado en el que defendió a su entrenador y cuestionó directamente el actuar de la Comisión Nacional de Disciplina.

El club sostuvo que Lavallén nunca dirigió sus declaraciones hacia miembros oficiales de la estructura del balompié nacional, incluyendo autoridades federativas, arbitrales o disciplinarias.

Además, la institución aseguró que el entrenador únicamente se refirió a “un tercero que no forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño”, argumentando que, por esa razón, no existe una violación reglamentaria que amerite castigo.

La dirigencia verdolaga también acusó a la Comisión de extralimitarse en sus funciones y de actuar bajo criterios subjetivos. En el documento, el club manifestó que el organismo disciplinario no puede convertirse en “un órgano de condena anticipada”.

Lavallén sí estará ante Olimpia

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la advertencia lanzada por el club respecto al próximo compromiso ante Olimpia.

Marathón aseguró públicamente que Pablo Lavallén estará presente en el partido programado para el 15 de mayo en el Estadio Francisco Morazán, pese a la sanción impuesta.

La postura representa un abierto desafío hacia la Comisión de Disciplina y podría provocar nuevas consecuencias dentro del campeonato nacional si el organismo decide actuar nuevamente contra la institución.

El anuncio ha provocado múltiples reacciones entre aficionados, dirigentes y analistas deportivos, ya que el conflicto podría escalar a niveles administrativos mayores en los próximos días.

La afición, llamada a mantenerse alerta

La Junta Directiva verdolaga también hizo un llamado a su afición y grupos organizados para mantenerse atentos ante lo que consideran “un nuevo ataque” contra la institución.

El mensaje fue interpretado por algunos sectores como una forma de presión pública hacia los entes disciplinarios, mientras otros consideran que refleja el creciente malestar del club por decisiones arbitrales y administrativas recientes.

En el cierre del comunicado, Marathón advirtió que continuará defendiendo su postura “hasta las últimas instancias” y aseguró que nuevas sanciones no cambiarán su posición.

Ambiente caliente rumbo al clásico

Toda esta situación añade un ingrediente extra al próximo enfrentamiento entre Marathón y Olimpia, uno de los partidos más intensos y tradicionales del fútbol hondureño.

El choque programado en el Estadio Francisco Morazán no solo tendrá importancia deportiva, sino también un fuerte componente institucional debido a la confrontación abierta entre el club verdolaga y los organismos disciplinarios.