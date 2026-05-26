Congreso impulsa reforma para castigar con prisión de por vida crímenes contra operadores de justicia

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que busca imponer cadena perpetua a quienes asesinen a policías, militares, fiscales y jueces durante el ejercicio de sus funciones en Honduras.

La propuesta fue anunciada tras una reunión entre la junta directiva del Legislativo y los jefes de bancada, donde también se discutieron medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y la defensa de la propiedad privada.

Según explicó Zambrano, la intención es establecer sanciones más severas y ejemplares contra estructuras criminales responsables de ataques contra miembros de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia. El titular del Legislativo señaló que la reforma contempla la incorporación de los artículos 540A y 540B al Código Penal, incluyendo la pena de privación de libertad de por vida.

El congresista aseguró que la iniciativa surge luego de los recientes hechos violentos registrados en el país, entre ellos la masacre de cinco agentes policiales ocurrida en el departamento de Cortés, caso que generó preocupación en distintos sectores.

“El delincuente debe entender que habrá consecuencias contundentes si atenta contra policías, militares, fiscales o jueces”, expresó Zambrano durante su intervención en la sesión legislativa.

El presidente del Congreso indicó además que el proyecto será remitido a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para recibir opinión jurídica antes de ser sometido a discusión y votación en el hemiciclo la próxima semana.

Durante la misma comparecencia, Zambrano anunció que la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana ya concluyó un decreto especial orientado a combatir las invasiones de tierras, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada frente a conflictos territoriales y hechos violentos.