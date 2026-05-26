Luis Palma brilla en Polonia y recibe reconocimiento como fichaje del año

El futbolista hondureño Luis Palma continúa destacando en el fútbol europeo tras conquistar el campeonato de la Ekstraklasa con el Lech Poznan y ser elegido como el Mejor Fichaje de la Temporada en la primera división de Polonia.

El mediocampista originario de La Ceiba obtuvo el reconocimiento luego de una votación realizada por los aficionados polacos, quienes premiaron su destacado rendimiento durante la campaña con el club campeón.

Palma cerró la temporada con números sobresalientes al marcar 12 goles, 10 de ellos en la liga local y dos más en la Conference League, además de aportar ocho asistencias y participar directamente en 20 jugadas de gol con el Lech Poznan.

El catracho llegó al conjunto polaco en condición de préstamo procedente del Celtic F.C., equipo que mantiene tasado al exjugador del C.D.S. Vida en 3.5 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, la directiva del Lech Poznan busca asegurar la continuidad del hondureño y ya presentó una oferta de 2.6 millones de libras para adquirir su ficha de manera definitiva. Las negociaciones entre ambas instituciones continúan y podrían permitir que Palma siga su carrera en el balompié polaco.