Sicarios asesinan a conductor en colonia Brisas de Expocentro de SPS

Un nuevo hecho violento sacudió este jueves a la ciudad de San Pedro Sula, luego de que un hombre identificado preliminarmente como Wilson Medina fuera asesinado a disparos mientras se conducía en un vehículo tipo turismo por la colonia Brisas de Expocentro.

Según información preliminar, la víctima fue interceptada en plena vía pública por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el automóvil. El ataque generó momentos de pánico entre vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Elementos de la Policía Nacional y equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado.

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que continúa afectando a San Pedro Sula, ciudad que, de acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), acumula 60 homicidios hasta mediados de mayo de 2026, posicionándose entre las zonas con mayor incidencia de muertes violentas en Honduras.