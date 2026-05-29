EE. UU. amplía estrategia antidrogas y Honduras entra en el radar

El gobierno de Estados Unidos estaría considerando a Honduras como una de las próximas piezas clave dentro de su estrategia regional contra el narcotráfico, según reveló un informe publicado por The New York Times y retomado por medios internacionales como Infobae y UHN Plus.

De acuerdo con la publicación, Washington busca fortalecer acuerdos de cooperación militar y de seguridad con varios países de América Latina para ejecutar operativos conjuntos contra estructuras criminales ligadas al narcotráfico.

El reporte señala que Guatemala ya habría alcanzado un entendimiento con Estados Unidos para desarrollar acciones coordinadas dentro de su territorio. Las conversaciones habrían sido sostenidas entre el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, incluyendo una llamada telefónica realizada el pasado 19 de mayo.

La oficina del mandatario guatemalteco confirmó que se presentó una solicitud formal de cooperación para apoyar operaciones dirigidas por fuerzas locales contra redes del crimen organizado.

Según las fuentes citadas por The New York Times, Honduras figura ahora entre los próximos objetivos estratégicos del Pentágono dentro de este plan regional, orientado a incrementar la presión sobre las rutas del narcotráfico que operan hacia Norteamérica.

En los últimos días, autoridades militares de Honduras y Guatemala sostuvieron reuniones enfocadas en seguridad y combate al crimen transnacional, mientras el gobierno guatemalteco reforzó la vigilancia en la frontera hondureña ante el aumento de la violencia.

El informe también menciona que esta política ya tendría antecedentes en Ecuador, donde Estados Unidos brinda asesoría y apoyo en operaciones militares contra grupos criminales.

Hasta el momento, ni Washington ni los gobiernos involucrados han brindado mayores detalles sobre cómo podrían ejecutarse estos acuerdos de cooperación en la región.