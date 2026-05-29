Guatemala busca reforzar su lucha contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos

Crecen las interrogantes sobre si Honduras seguirá el mismo camino en materia de cooperación regional en seguridad.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su gobierno solicitó asistencia a Estados Unidos para fortalecer el combate contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, incluyendo capacitación, intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico. Sin embargo, aclaró que no se contempla la presencia de tropas estadounidenses realizando operaciones militares en territorio guatemalteco sin autorización legislativa.

Las declaraciones surgieron luego de reuniones entre autoridades guatemaltecas y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en medio de una estrategia regional impulsada por Washington para enfrentar a los carteles del narcotráfico en Centroamérica.

Diversos reportes internacionales señalan que Honduras podría estar entre los países que Washington buscaría involucrar en futuras acciones de cooperación antidrogas, especialmente debido a su ubicación estratégica en las rutas del narcotráfico y al incremento de hechos violentos vinculados al crimen organizado.

Aunque el gobierno hondureño no ha anunciado oficialmente una solicitud similar a la de Guatemala, el debate ha tomado fuerza tras recientes episodios de violencia y antecedentes de cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico.